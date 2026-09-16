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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الكشف المبكر يحمي مستقبل الأطفال.. تفاصيل مبادرة «عين طفلك تساوي مستقبله» لعلاج ضعف النظر

النظر
النظر
محمد البدوي

يمثل اكتشاف مشكلات النظر لدى الأطفال في وقت مبكر خطوة أساسية للحفاظ على قدرتهم على التعلم والتفاعل داخل المدرسة والمجتمع، خاصة أن كثيرًا من مشكلات الإبصار قد لا يعبّر الطفل عنها بصورة واضحة. 

تأثير ضعف النظر على التحصيل الدراسي

وفي هذا الإطار، تعمل مبادرة «عين طفلك = مستقبله» على فحص طلاب المرحلة الابتدائية واكتشاف الحالات التي تحتاج إلى تدخل طبي مبكر، بما يساهم في الحد من تأثير ضعف النظر على التحصيل الدراسي والحياة اليومية.

 إجراء فحوص أولية

وتستهدف المبادرة الأطفال في مختلف المحافظات، مع إجراء فحوص أولية للحالة البصرية وتحديد الحالات التي تحتاج إلى مزيد من التقييم والعلاج.

حسام عبدالغفار: صحة الطفل تبدأ بالكشف المبكر

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاهتمام بصحة الأطفال لا يقتصر على علاج الأمراض بعد ظهورها، وإنما يشمل أيضًا اكتشاف المشكلات الصحية في مراحل مبكرة، والتدخل للتعامل معها قبل أن تؤثر على حياة الطفل ومستقبله.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن مبادرة «عين طفلك = مستقبله» تستهدف تحقيق هذا الهدف من خلال الكشف المبكر عن مشكلات الإبصار، ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالات التي تحتاج إلى تدخل أو علاج.

أهمية النظر في تعليم الطفل

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إلى أن حاسة البصر تمثل عنصرًا أساسيًا في عملية التعلم والتواصل لدى الطفل، موضحًا أن دورها لا يقتصر على كونها إحدى الحواس، وإنما يعتمد عليها الطفل في العديد من الأنشطة التعليمية واليومية.

مرض السكري وتأثيره على النظر

ولفت إلى أن الطفل يستخدم الرؤية أثناء القراءة والكتابة ومتابعة المعلم داخل الفصل، مشيرًا إلى أن نحو 80% من المعلومات التي يستقبلها الأطفال تصل إليهم من خلال حاسة النظر.

موعد انطلاق مبادرة «عين طفلك = مستقبله»

وأوضح عبدالغفار أن المبادرة انطلقت في 2 يناير 2025، من خلال تعاون عدد من الجهات، بينها وزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية، إلى جانب الجمعية العالمية لـ«الليونز».

وأشار إلى أن تنفيذ المبادرة يتم بالتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة والتأمين الصحي، بما يساهم في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الطلاب المستهدفين.

الفئات المستهدفة من المبادرة

وتستهدف مبادرة «عين طفلك = مستقبله» طلاب المرحلة الابتدائية الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عامًا، وذلك في المناطق الحضرية والريفية بمختلف محافظات الجمهورية.

أفضل تمارين يوجا العين لتقوية النظر

وتأتي المبادرة بهدف رصد مشكلات الإبصار لدى الأطفال في سن مبكرة، خاصة أن اكتشاف ضعف النظر في هذه المرحلة يمكن أن يساعد على سرعة توجيه الطفل إلى التقييم الطبي المناسب.

كيف يتم الكشف على الطلاب؟

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن إجراءات المبادرة تبدأ بإجراء فحص ظاهري للطلاب، بهدف رصد العلامات التي قد تشير إلى وجود مشكلة في الإبصار.

النظر إلى المرآة

ومن بين العلامات التي يتم الانتباه إليها خلال الفحص وجود الحول أو سقوط الجفن، إلى جانب مؤشرات أخرى قد تستدعي إجراء تقييم إضافي للحالة.

وبعد الانتهاء من الفحص، يتم تسجيل النتائج وتحديد الحالات التي تحتاج إلى مزيد من التقييم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الطبية المناسبة وفقًا لحالة كل طفل.

الكشف المبكر خطوة لحماية مستقبل الطفل

وتستند المبادرة إلى أهمية اكتشاف مشكلات النظر قبل أن تنعكس على قدرة الطفل على متابعة دروسه أو أداء الأنشطة التي تعتمد على الرؤية، بما يجعل الفحص المبكر جزءًا من جهود الحفاظ على صحة الأطفال ودعم قدرتهم على التعلم.

مشكلات الإبصار التعلم مشكلات النظر

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