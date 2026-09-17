عضو بحزب المحافظين البريطاني: لا يمكن لأوروبا استبدال أمريكا بدول أخرى اقتصاديا أو أمنيا

قال باباك أماميان، عضو حزب المحافظين البريطاني، إن مسألة دمج كندا في السوق الأوروبية تثير تساؤلات بشأن كيفية نظر واشنطن إلى هذه الخطوة، وما إذا كانت احتمالية انضمام كندا إلى الاتحاد الأوروبي ستلقى قبولًا من الجانب الأمريكي.

وأوضح خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك حقيقتين أساسيتين في هذا السياق، الأولى أن حركة رؤوس الأموال والأرباح لا ترتبط بعدد الاتفاقيات التجارية التي تُبرم، وإنما بمدى تحقيقها تجارة مربحة وحركة فعلية لرؤوس الأموال، مضيفا أنه مهما تعددت المؤتمرات والمعاهدات، فإنها لن تكون ذات جدوى إذا لم تؤدِّ إلى تجارة مربحة بين الأطراف، أو إذا كانت العلاقات التجارية غير منطقية أو ذات أهمية محدودة.

وأشار إلى أن الحقيقة الثانية تتمثل في أن الولايات المتحدة شريك موثوق به لكندا، سواء في المجال التجاري أو الأمني، مؤكدًا أنه ليس من الممكن، في المرحلة الراهنة، استبدال الولايات المتحدة بدول أخرى في هذين المجالين، معتبرًا أن الإقدام على ذلك لن يكون فكرة جيدة وقد يؤدي إلى نتائج سلبية.

وأكد أن كندا تحتاج إلى الولايات المتحدة كشريك لأسباب أمنية وتجارية، خصوصًا في ظل التوترات القائمة بين البلدين، وما تفرضه من انعكاسات وتطورات اقتصادية.

ولفت إلى أن جسر السلام، الذي يربط كندا بالولايات المتحدة ويشهد حركة كبيرة للتجارة بين البلدين، يعكس أهمية العلاقات الاقتصادية المشتركة، مشيرًا إلى أن مستقبل هذه العلاقات سيتوقف إلى حد كبير على مسار المفاوضات التجارية بين واشنطن وأوتاوا.