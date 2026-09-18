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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر يبدأ استعداداته لمواجهتي أنجولا وجنوب السودان...صور

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، مرانه الأول داخل مركز المنتخبات الوطنية، استعدادًا لانطلاق مشواره في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

ويستعد الفراعنة لخوض مواجهتين أمام أنجولا وجنوب السودان يومي 25 و29 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية من التصفيات القارية، قبل أن يختتم المنتخب فترة التوقف الدولي بمواجهة ودية أمام منتخب جنوب أفريقيا يوم 4 أكتوبر المقبل.

انطلاق معسكر الفراعنة استعدادًا للتصفيات

وكان منتخب مصر قد دخل معسكره خلال الساعات الماضية، تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، استعدادًا لبداية مشواره في التصفيات الأفريقية، حيث يسعى الجهاز الفني لتحقيق انطلاقة قوية وحصد أكبر عدد من النقاط في بداية المنافسات.

ويعمل الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا خلال فترة المعسكر، مع التركيز على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية التي يرغب حسام حسن في تطبيقها خلال المباريات المقبلة.

تدريبات بدنية وجمل فنية في المران الأول

وبدأ المران الأول لمنتخب مصر بخوض مجموعة من التدريبات والإحماءات البدنية، قبل الانتقال إلى تنفيذ عدد من الجمل الفنية والتكتيكية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

وشهد التدريب مشاركة عدد من اللاعبين الذين انضموا إلى المعسكر، على أن يكتمل صفوف المنتخب خلال الساعات المقبلة مع وصول باقي المحترفين واللاعبين تباعًا.

11 لاعبًا يشاركون في التدريب

وشارك في المران الأول كل من مصطفى شوبير، والمهدي سليمان، ومحمد علاء، وعبدالعزيز البلعوطي، ومحمد هاني، وأحمد فتوح، ومروان عطية، وأحمد سيد زيزو، وإمام عاشور، وعلي محمود.

كما انضم طارق علاء إلى معسكر منتخب مصر، فيما ينتظر الجهاز الفني وصول باقي عناصر القائمة استعدادًا لاستكمال التحضيرات للمباريات المقبلة.

ومن المقرر أن يواصل منتخب مصر تدريباته غدًا، حيث يخوض الفراعنة مرانهم في تمام الساعة التاسعة مساءً داخل مركز المنتخبات الوطنية، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا لمواجهة أنجولا في افتتاح مشوار التصفيات

منتخب مصر كأس امم افريقيا اخبار الرياضة حسام حسن

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