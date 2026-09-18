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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

كارثة صحية.. ماذا يحدث للجسم عند كثرة تناول مشروبات الدايت؟

صودا دايت
صودا دايت
نهى هجرس

تحتوي المشروبات الغازية الدايت على سعرات حرارية قليلة، إن وجدت، لذا، قد تظن أنها بديل صحي يساعد على إنقاص الوزن مقارنةً بالمشروبات الغازية العادية. لكن هذا ليس صحيحاً.

تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يشربون المشروبات الخالية من السكر يستهلكون سعرات حرارية من الطعام أكثر بكثير من أولئك الذين يشربون المشروبات المحلاة بالسكر، مثل المشروبات الغازية العادية، ويمكن أن تؤدي هذه السعرات الحرارية الإضافية إلى زيادة الوزن، كما أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن معرضون لخطر متزايد للإصابة بأكثر من عشرة أنواع من السرطان

رغم أن المشروبات الغازية الدايت تقلل السعرات الحرارية والسكر، إلا أنها ليست خيارًا صحيًا، فقد رُبط الإفراط في شربها بمشاكل صحية مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، وتلف الأسنان،  قد لا يكون تناول علبة من حين لآخر ضارًا، لكن جعلها عادة يومية قد يُسبب آثارًا جانبية غير مرغوب فيها

أضرار المشروبات الغازية الدايت 

- ضرر الكلى

قد تُلحق المشروبات الغازية الدايت الضرر بالكلى مع مرور الوقت، تشير بعض الأبحاث إلى أن المُحليات الصناعية وحمض الفوسفوريك قد تُرهق الكلى ، مما يزيد من خطر تلفها، وقد ارتبط تناول أكثر من حصتين يوميًا بتراجع وظائف الكلى، كما يرتبط الإفراط في تناول المشروبات الغازية الدايت بارتفاع ضغط الدم وداء السكري، وهما من عوامل الخطر الرئيسية لأمراض

- قد يشعر قلبك بالتأثيرات

قد يزيد تناول المشروبات الغازية الدايت من خطر عدم انتظام ضربات القلب، تشير بعض الأبحاث إلى أن استهلاك أكثر من لترين أسبوعيًا قد يرفع خطر الإصابة بالرجفان الأذيني بنسبة 20%،  قد تُخلّ المُحليات الصناعية بعملية التمثيل الغذائي، وتزيد الالتهابات، وتؤثر على وظائف الأوعية الدموية، وكلها عوامل تؤثر على نظم القلب، كما تشير بعض الدراسات إلى أنها قد تُغير صحة الأمعاء، مما قد يؤثر على القلب

صودا دايت مشروبات غازية دايت سكر دايت أضرار المشروبات الغازية الدايت الكلى

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