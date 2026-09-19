مصرع سيدة متأثرة بإصابتها بعد إشعال زوجها النيران بها خلال نومها

أكدت مصادر صحيه بمديرة الصحه بدمياط، وفاة ص.ر، داخل العناية المركزة بمستشفى التخصصي بدمياط، وذلك بعد أن دخلت المستشفى أمس نتيجة إصابتها بحروق شديدة إثر قام زوجها بإشعال النيران بها داخل منزلها بقريه ميت الخولى التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط.

اشعل النيران بها

شهدت قرية ميت الخولي عبدالله التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط، واقعة مؤسفة، حيث أقدم زوج، يُدعى أ. م. ال في العقد الثالث من عمره ، على إشعال النيران في زوجته ص. ر.

نقلها للمستشفى

أسفرت الواقعة عن إصابة الزوجة بإصابات بالغة، وهي حاليًا بين الحياة والموت، داخل المسشفى واليوم توفت متاثره بإصابات خطيرة نتيجه لإشعال النيران بها.

من جانبها ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة للتحقيق في الواقعة.