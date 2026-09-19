تحذير .. هؤلاء الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمقاومة الأنسولين والسكري

تحدث مقاومة الأنسولين عندما لا تستجيب خلايا الجسم، مثل خلايا العضلات والدهون والكبد، للأنسولين بالشكل المطلوب. ويؤدي ذلك إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، وقد تكون هذه الحالة “بداية لمرحلة ما قبل السكري”.

ويحتاج الجسم إلى الأنسولين لتنظيم مستوى السكر في الدم، لكن عندما لا ينتج كمية كافية منه أو لا يستطيع استخدامه بشكل صحيح، يرتفع مستوى السكر.

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمقاومة الأنسولين والسكري

وفقا لما جاء في موقع “كيلافند كلينك”، نكشف لكم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرحلة ما قبل السكري.

- من يحملون الجينات والعوامل الوراثية المحفزة المرض.

- أصحاب الدهون الزائدة في الجسم، وخاصة في منطقة البطن وحول الأعضاء الداخلية (الدهون الحشوية).

- من يعانون من الخمول البدني

- تناول الأطعمة المصنعة والغنية بالكربوهيدرات والدهون المشبعة بشكل متكرر

- من يتناولون بعض الأدوية، مثل استخدام الستيرويدات على المدى الطويل

- الاضطرابات الهرمونية، مثل قصور الغدة الدرقية ومتلازمة كوشينج

- الإجهاد المزمن وقلة النوم الجيد



عوامل الخطر:

- زيادة الوزن أو السمنة ( مؤشر كتلة الجسم أكبر من 25)

- ممارسة الرياضة أقل من ثلاث مرات في الأسبوع

- أن يكون عمرك 45 عامًا أو أكثر

- التدخين

- تاريخ الإصابة بسكري الحمل

- انقطاع النفس الانسدادي النومي

- متلازمة المبيض الأيضية متعددة الغدد الصماء (PMOS).