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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنشيط السياحة تشارك في المعرض الروسي MITT إبريل 2027..مستند

السياحة في مصر
السياحة في مصر
محمد الاسكندرانى

تشارك هيئة تنشيط السياحة في المعرض المهني السياحي الدولي “MITT” والمقرر إنعقاده بمدينة موسكو بروسيا خلال الفترة من 13 إلى 15 إبريل 2027.

معرض “MITT” السياحي 


أوضحت هيئة تنشيط السياحة في منشور حمل رقم 72 لسنة 2026 حصل "صدى البلد"  على نسخة منه، أن المعرض المذكور أكبر معرض سياحي دولى في روسيا منذ أكثر من 30 عاماً ويقام بمركز "كروكس إكسبو" في موسكو وقد شهد المعرض السابق المنعقد عام 2025 أكثر من 900 عارض من 44 دولة.


أشارت هيئة التنشيط، إلى أن زار المعرض العام الماضي أكثر من 17 ألف زائر من 83 منطقة روسية و73 دولة، ويحظي بدعم من الجهات الحكومية الروسية وقطاع السياحة، وقد شاركت مصر في أخر دورة إنعقاد بمشاركة فعالة.
لفتت أن قيمة الاشتراك بجناح في المعرض المذكور 2750 يورو تسدد قيمتها بشيك باسم غرفة المنشآت الفندقية، أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدية المعتمدة لدى الغرفة، وذلك وفقًا للإجراءات المتبعة.
 

هيئة تنشيط السياحة تنشيط السياحة السياحة Mitt موسكو

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