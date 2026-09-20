قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني
«الأرصاد» تحذر من اضطراب الملاحة بخليج السويس وأتربة بأقصى الجنوب والوادي الجديد
هجوم جوي غير مسبوق على موسكو.. إسقاط 1600 مسيرة أوكرانية وسقوط قتلى وجرحى
بسبب قميص الزمالك.. تحرّك قانوني ضد شباب الأهلي بعد فيديو تقديم بيزيرا : لن نصمت
تعذّر هبوط أكثر من 30 رحلة جوية في مطارات موسكو .. لهذا السبب
راقب شاشة عداد الكهرباء مرة واحدة يوميًا.. اعرف السبب
مُهربو مخدرات .. الجيش الأمريكي يقتل 4 في منطقة البحر الكاريبي
قبل التنازل عن فرصة الحج.. التضامن بسوهاج تكشف المستندات والضوابط
موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني.. والقناة الناقلة
محمد صلاح يُواصل التألق في تركيا .. سيف زاهر يكشف تقييمه أمام جالاتا سراي
انتحل صفة موظف للاستيلاء على أموال عُملاء البنوك .. نصّاب المنيا يُواجه هذه العقوبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

فيديوهات خادشة .. تفاصيل حبس صانعة محتوى بأكتوبر

المتهمه
المتهمه
مصطفي رجب

قرّرت جهات التحقيق بالجيزة، حبس صانعة محتوى 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامها بنشر فيديوهات خادشة على صفحتها.

فيديوهات خادشة 

 

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لقيامها بنشر فيديوهات خادشة على صفحتها.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق بالجيزة حبس صانعة محتوى فيديوهات خادشة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى للموظفين| تفاصيل

نظام الإيجار التمليكي

الشروط ورابط التقديم.. غدا طرح شقق الإسكان بنظام الإيجار التمليكي

المشادة

ما حدث لا يليق .. قرار عاجل من نقابة الإعلاميين ضد فريق «ملعب البلدوزر» بعد مُشادة ربيع ياسين

قائمة الإجازات المتبقية في 2026

يومين في سبتمبر و11 في أكتوبر.. قائمة الإجازات المتبقية في 2026

شيخ الأزهر

عايزة أتجوز| فتاة بورسعيد تشعل الجدل.. وشيخ الأزهر يكشف حكم عرض الفتاة نفسها للزواج

التوقيت الصيفي 2026

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد التوقيت الشتوي

الواقعة

الشجرة منعته من الهرب .. مصرع فتاة صدمتها سيارة بالتجمع الأول | صور

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم بعد آخر تراجع في البنوك

ترشيحاتنا

رانيا يوسف

رانيا يوسف تنضم إلى سلطان الديب في رمضان 2027

النجمة هبة مجدي

هبة مجدي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور.. صور

الفنان تامر هجرس

تامر هجرس يكشف لـ«صدى البلد» كواليس مشاركته في «محمود التاني»: رفضت الفيلم في البداية لكن تحمست للعمل مع طارق الجنايني (فيديو) (خاص )

بالصور

أحمر جريء.. كارولين عزمي تخطف الأنظار بظهورها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

قواعد أوروبية ‏السبب .. توقعات بارتفاع أسعار السيارات في بريطانيا

السيارات البريطانية
السيارات البريطانية
السيارات البريطانية

اسعار دايهاتسو تيريوس موديل 2000 المستعملة في مصر

دايهاتسو تيريوس
دايهاتسو تيريوس
دايهاتسو تيريوس

تمشيك ‏1700 كم .. 5 سيارات ‏REEV‏ بأطول مدى في مصر

سيارات ‏REEV‏
سيارات ‏REEV‏
سيارات ‏REEV‏

فيديو

سوسن بدر

سوسن بدر: نفرتيتي اللقب الأقرب لقلبي.. ونفسي أقدم عملًا عن العصر الفرعوني| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

المزيد