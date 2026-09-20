قطر تؤسس وحدة جديدة للاستثمارات المحلية ضمن صندوق الثروة السيادي

أعلن رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم "الأحد"، تأسيس وحدة «الدوحة للاستثمار» التابعة لجهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي، بهدف تعزيز وتنمية الاستثمارات المحلية في الدولة.

تأتي هذه الخطوة في إطار توجه جديد لجهاز قطر للاستثمار نحو توسيع نشاطه داخل السوق المحلية، بعدما ركز الصندوق خلال السنوات الماضية بصورة أساسية على استثماراته وتنمية ثروته في الأسواق الخارجية.

ومن المتوقع أن تتولى الوحدة الجديدة دعم الفرص الاستثمارية المحلية وتعزيز مساهمة الصندوق في الاقتصاد القطري.