استهلاك الطاقة في الصين يتجاوز تريليون كيلووات/ساعة خلال أغسطس

أظهرت بيانات صينية رسمية، اليوم "الأحد" تجاوز استهلاك الطاقة في البلاد، مقياس رئيسي للنشاط الاقتصادي، تريليون كيلووات/ساعة مرة أخرى في شهر أغسطس، بينما وصل الحمل الكهربائي إلى مستوى قياسي في الشهر الماضي.

وذكرت الهيئة الوطنية الصينية للطاقة - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)- أن إجمالي استخدام الطاقة بلغ 1.03 تريليون كيلووات/ ساعة في شهر أغسطس، بزيادة 1.7 بالمائة على أساس سنوي، وسجل الحمل الكهربائي رقما قياسيا بلغ 1.56 مليار كيلووات/ساعة، بزيادة 49.69 مليون كيلووات عن ذروة العام الماضي.

وكشفت تفصيل بيانات شهر أغسطس أن الطاقة المستهلكة في الصناعات الأولية ارتفعت بواقع 2.7 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 16.9 مليار كيلووات/ ساعة، بينما زادت الطاقة المستهلكة في الصناعات الثانوية بنسبة 2.4 بالمئة لتصل إلى 612.4 مليار كيلووات/ساعة، ووصل استهلاك الطاقة في صناعة الخدمات إلى 215.5 مليار كيلووات/ساعة، بزيادة بنسبة 5.1 بالمائة على أساس سنوي.

جدير بالذكر أن استهلاك الكهرباء في قطاع تصنيع المعدات والتكنولوجيا الفائقة وصل إلى 122.2 مليار كيلووات/ساعة في أغسطس، بزيادة بلغت 7.2 بالمائة.

وسجل تصنيع معدات الكمبيوتر والاتصالات، وتصنيع السيارات، وتصنيع المعدات العامة، وتصنيع المعدات الخاصة، وتصنيع الآلات الكهربائية ارتفاعا في استخدام الطاقة بنسبة 7.5 في المائة، و7.6 في المائة، و7.6 في المائة، و8.2 في المائة، و12.3 في المائة على التوالي.

وسجل قطاع خدمات شحن وتبديل البطاريات وخدمات بيانات الإنترنت نموا سريعا في استهلاك الطاقة في شهر أغسطس، بزيادة 51.2 بالمئة و37.9 بالمئة ليصل إلى 17.2 مليار و10.2 مليار كيلووات/ساعة، على التوالي.

وذكرت الهيئة الوطنية الصينية للطاقة، أنه في الأشهر الثمانية الأولى من العام، وصل إجمالي استهلاك الطاقة في الصين إلى 7.17 تريليون كيلووات/ساعة، بزيادة 4.3 بالمائة على أساس سنوي، كما ارتفع استهلاك الطاقة في الصناعات الأولية والثانوية والخدمية بنسبة 3.3 بالمائة و4.4 بالمائة و7.1 بالمائة، ليصل إلى 104.6 مليار كيلووات/ساعة و4.53 تريليون كيلووات/ساعة و1.43 تريليون كيلووات/ساعة، على التوالي.

وخلال تلك الفترة، قفز استهلاك الكهرباء في تصنيع المعدات والتكنولوجيا الفائقة بنسبة 9.3 بالمائة ليصل إلى 845.1 مليار كيلووات/ساعة، ونما استخدام خدمات شحن وتبديل البطاريات وخدمات بيانات الإنترنت للكهرباء بنسبة 55.1 بالمائة ليصل إلى 114.7 مليار كيلووات/ساعة و42.5 بالمائة ليصل إلى 69.5 مليار كيلووات/ساعة على التوالي، كما ارتفع استخدام الطاقة السكنية بنسبة 0.3 بالمائة ليصل إلى 1.11 تريليون كيلووات/ساعة.

كانت اللجنة الوطنية الصينية للتنمية والإصلاح، ذكرت في يوليو الماضي، أنه في السنوات الأخيرة، قطعت الصين خطوات كبيرة فيما يتعلق بالبنية التحتية للطاقة، حيث ساعدت في ضمان إمدادات مستقرة من الكهرباء خلال فترات الذروة ودعمت التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل فعال فضلًا عن تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب.