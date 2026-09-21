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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ضبط 790 أسطوانة بوتاجاز مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء.. وهذه عقوبة الجريمة

اسطوانات بوتاجاز
اسطوانات بوتاجاز
معتز الخصوصي

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، حملات مكثفة على الأسواق ومنافذ توزيع السلع الاستراتيجية، ومستودعات البوتاجاز ومنافذ تداول المواد البترولية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لضمان الانضباط والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.

أسفرت حملة تموينية مكبرة بإشراف حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، عن ضبط صاحب مستودع بوتاجاز لتصرفه في 790 اسطوانة بوتاجاز مدعمة في السوق السوداء بالمخالفة للقوانين والقرارات التموينية المنظمة.

وأضاف وكيل وزارة التموين بقنا، بأنه تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ومن جانبه، شدد محافظ قنا، على عدم التهاون مع أي محاولات للتلاعب بالسلع التموينية والأساسية أو الاتجار بالمواد البترولية والاسطوانات المدعمة.

استمرار الحملات التفتيشية 

وأكد محافظ قنا، استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة بالتنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين والوحدات المحلية، والتعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفات يتم رصدها لحماية حقوق المواطنين وضمان استقرار الأسواق بالمحافظة.

وزير التموين والتجارة الداخلية الأسواق السلع الاستراتيجية الدعم قنا

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