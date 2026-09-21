مرصد الذهب: السوق يشهد زيادة في إعادة البيع.. والأسعار الحالية مناسبة للشراء طويل الأجل

قال الدكتور وليد فاروق، مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، إن سوق الذهب في مصر يشهد حاليًا حالة من الاختناق، رغم الارتفاعات الكبيرة التي حققها الذهب خلال الفترة الماضية، سواء على المستوى الأسبوعي أو الشهري، موضحًا أن ذلك يرجع إلى ارتفاع عمليات إعادة البيع من جانب المواطنين، بالتزامن مع تراجع الطلب على الشراء.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "أحداث الساعة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن عمليات إعادة البيع تشهد نشاطًا واسعًا منذ بداية شهر سبتمبر، وهو ما أدى إلى نقص حاد في السيولة داخل السوق، لافتًا إلى أن سعر الذهب في مصر أصبح أقل من السعر العالمي بنحو 60 جنيهًا، وهو ما يعكس حالة الاختناق الناتجة عن زيادة المعروض وعمليات إعادة البيع.

وأوضح فاروق أن هذه الحالة تعد استثنائية وتظهر في بعض الفترات، إذ يستطيع السوق عادة امتصاص المعروض وإعادة تصديره إلى الخارج لتوفير السيولة للمواطنين، مشيرا إلى أن المواطن قد يواجه في بعض الحالات صعوبة في الحصول على قيمة الذهب الذي باعه بشكل فوري، وقد يطلب منه التاجر الانتظار إلى اليوم التالي أو بعده، بسبب نقص السيولة المتاحة.

وأشار إلى أن الفترة الحالية، بالتزامن مع بداية العام الدراسي، تشهد احتياجًا متزايدًا للسيولة لتغطية نفقات التعليم والمستلزمات الدراسية، ولذلك يلجأ بعض المواطنين إلى بيع جزء من مدخراتهم الذهبية.

وقال فاروق إن مستويات الأسعار الحالية يمكن اعتبارها مناسبة للشراء بالنسبة إلى المستثمر الذي لديه أفق زمني طويل، لكنه شدد على ضرورة ألا يشتري المستثمر الذهب خلال موجات الارتفاع الحادة، وأن يكون مستعدًا للاحتفاظ به لفترات طويلة.

وأضاف أن تحركات الذهب الحالية قد تصل إلى نحو 200 أو 250 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وهي تحركات لا تمثل أهمية كبيرة بالنسبة إلى من يخطط للاحتفاظ بالذهب لمدة عام أو عامين.