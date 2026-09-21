أستاذ بجامعة تكساس يكشف تفاصيل أبحاث علاج الأورام بالجسيمات النانوية المغناطيسية

أكد الدكتور أحمد الجندي، الأستاذ بقسم الفيزياء بجامعة تكساس، أن الجائزة التي حصل عليها عن أبحاث علاج الأورام هي الجائزة الثانية في مسيرته، مشيرًا إلى أهميتها في دعم الأبحاث التي يعمل عليها في مجال علاج السرطان.

وقال الجندي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن فريق البحث يعمل على استخدام جسيمات نانوية مغناطيسية يتم حقنها داخل الخلايا السرطانية، ثم تعريضها لمجال مغناطيسي يؤدي إلى توليد حرارة، بما يستهدف تدمير الخلايا السرطانية.

وتابع أنه عمل على مدار عامين على تطبيق المجال المغناطيسي لتوليد الطاقة، إلى جانب تطوير أسلوب للعزل المغناطيسي الميكانيكي، بهدف الوصول إلى آلية يمكن من خلالها تدمير الخلايا السرطانية.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تركز على توسيع نطاق التجارب، من خلال تطبيقها على أكبر عدد ممكن من الحيوانات المصابة بخلايا سرطانية، تمهيدًا للانتقال إلى مراحل التجارب السريرية.

تطبيقات علاجية

وأكد الجندي أن فريق البحث يسعى خلال الفترة المقبلة إلى تحقيق نتائج إيجابية في التجارب، بما يمهد للوصول إلى تطبيقات علاجية مستقبلية في مجال مكافحة الأورام.