إعلامي يدافع عن الشناوي: من مصلحة كل أهلاوي دعمه

دافع الإعلامي أحمد أسامة، مقدم برنامج «في ضهر الأهلي»، عن محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، مؤكدًا أن الحارس يمر بفترة تركيز كبيرة، ويستعد لتقديم موسم مميز مع الفريق.

وكتب أحمد أسامة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «هو لو لسه في ناس معرفتش ولا فهمت إن في أوقات كتير كان في محاولات لإسقاط الشناوي تبقى مشكلة الحقيقة».

وأضاف: «الشناوي راجع الموسم ده بتركيز كبير، وواضح إنه ناوي يقدم موسم متميز إن شاء الله، ومن مصلحة كل أهلاوي إنه يشوف حارس مرماه مميز، والطبيعي يكون في دعم لحارس له تاريخ كبير زي الشناوي طول ما هو مركز في الملعب زي الفترة الحالية».

وتابع: «الشناوي له رصيد، مش بقول يلعب بالرصيد، لكن بقول إن الرصيد يسمح له إننا نقدم له دعم يستحقه، وربنا يهدي الجميع يارب».

وتطرق أحمد أسامة إلى الجدل المثار حول موقف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، من إصابة محمد الشناوي، قائلًا: «الموضوع سهل جدًا، لو هناك شك لدى حسام حسن في ادعاء الشناوي الإصابة، الموضوع سهل جدًا، كنت استدعيته للكشف الطبي في المنتخب وخلصت القصة، ده لو زي ما بيتردد يعني في شك».

واختتم حديثه قائلًا: «وتاني.. ربنا يهدي الجميع.. ونخلي الأهلي فوق الجميع».