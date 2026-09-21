قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حصر المباني غير المستغلة التابعة لوزارة التربية والتعليم ورفع كفاءتها
وزير الكهرباء بتابع خطة تأمين الشبكة ومواجهة زيادة الأحمال واستيعاب الطاقة المتجددة
إسرائيل تعترف.. أكتوبر 73 كشف انهيار حسابات تل أبيب أمام القوات المصرية
رحيل عم محمد صاحب مشهد الصلاة من داخل العناية المركزة
أقوى رجلين في العالم وجها لوجه.. هل تصبح تايوان ثمن صفقة ترامب والرئيس الصيني ؟
السفير الياباني: خط الأنفاق الرابع سيكون محور تعاوننا مع مصر خلال السنوات المقبلة
محمد بن سلمان يطلق إكزوبوت.. أول سيارة من إنتاج سير السعودية
مؤتمر الإسكندرية يطرح 3 محاور لتعزيز الهوية الوطنية
خدمة الدين تلتهم 46% من الموازنة.. ومطالب برلمانية بزيادة المعاشات
الداخلية العراقية: تسجيل 6 ملايين قطعة سلاح خلال الأشهر المقبلة
الأمم المتحدة: التوسع الاستيطاني يقسم الأراضي الفلسطينية ويعرقل حل الدولتين
بلاش قسوة.. شوبير عن رمضان صبحي: غلط ومكنش موفق.. لكنه محتاج التعاطف والمساندة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

المشي 20 دقيقة فقط.. ماذا يحدث للأمعاء بعد دقائق من الحركة؟

المشي 20 دقيقة فقط.. ماذا يحدث للأمعاء بعد دقائق من الحركة؟
المشي 20 دقيقة فقط.. ماذا يحدث للأمعاء بعد دقائق من الحركة؟
ولاء عادل

قد لا يتطلب تنشيط حركة الأمعاء ممارسة تمارين قوية أو قضاء وقت طويل في صالات الرياضة، إذ توصلت دراسة حديثة إلى أن المشي لمدة 20 دقيقة فقط كان كافيًا لإحداث تغير سريع في نشاط الأمعاء لدى مجموعة من الشباب الأصحاء.

ورصد الباحثون تغيرًا في أصوات الأمعاء بعد انتهاء المشي بفترة قصيرة، وصلت خلالها شدة هذه الأصوات إلى نحو ضعف مستواها قبل ممارسة النشاط، قبل أن تتراجع الاستجابة مرة أخرى خلال دقائق.

دراسة ترصد استجابة الأمعاء للمشي

أجرى باحثون من جامعة فوجيتا للعلوم الصحية في اليابان تجربة على 21 شابًا بالغًا لا يعانون من مشكلات صحية معروفة.

وقبل بدء التجربة، طلب الباحثون من المشاركين الاستلقاء لفترة، ثم سجلوا أصوات الأمعاء باستخدام سماعة إلكترونية وأدوات مخصصة لتحليل الإشارات.

بعد ذلك، انتقل المشاركون إلى جهاز المشي ومارسوا المشي لمدة 20 دقيقة، مع السماح لكل شخص باختيار السرعة التي يشعر معها بالراحة.

وبمجرد انتهاء فترة المشي، عاد المشاركون إلى وضع الاستلقاء، وبدأ الباحثون في متابعة أصوات الأمعاء على فترات مختلفة خلال الـ15 دقيقة التالية.

ولم يعتمد الباحثون على مؤشر واحد، بل تابعوا شدة الأصوات، والمدة التي استمرت خلالها، بالإضافة إلى عدد مرات ظهورها خلال الدقيقة.

نشاط الأمعاء تغير خلال دقائق

أظهرت نتائج التجربة تغيرًا واضحًا في مؤشرات نشاط الأمعاء خلال الدقيقة الأولى أو الدقيقتين بعد انتهاء المشي.

وكانت الزيادة الأبرز في شدة أصوات الأمعاء، التي ارتفعت إلى ما يقارب الضعف، بالتزامن مع زيادة مدة الأصوات وعدد مرات ظهورها.

لكن هذه الزيادة لم تستمر لفترة طويلة، إذ بدأت مؤشرات نشاط الأمعاء في العودة إلى مستوياتها السابقة بعد نحو دقيقتين أو ثلاث دقائق.

وتشير هذه الاستجابة السريعة إلى احتمال وجود تأثير مباشر للنشاط البدني على حركة الجهاز الهضمي، وليس فقط تأثيرًا طويل المدى ناتجًا عن ممارسة الرياضة بانتظام.

لماذا تتحرك الأمعاء بعد المشي؟

أصوات الأمعاء تنتج عن حركة الغازات والسوائل داخل الجهاز الهضمي نتيجة الانقباضات الطبيعية للأمعاء.

ويعتقد الباحثون أن الحركة أثناء المشي قد تكون مرتبطة بالتغير الذي ظهر في نشاط الأمعاء، إلى جانب التغيرات التي تطرأ على نشاط الجهاز العصبي اللاإرادي.

وقال الباحث الرئيسي يوهي أوتاكا إن النتائج تشير إلى إمكانية أن يمثل المشي وسيلة سريعة لتحفيز وظيفة الأمعاء، إلا أن الآليات المسؤولة عن هذه الاستجابة تحتاج إلى مزيد من البحث.

هل المشي لمدة 20 دقيقة يعالج الإمساك؟

رغم أن نتائج الدراسة قد تفسر شعور بعض الأشخاص بالحاجة إلى دخول الحمام بعد المشي، فإنها لا تثبت أن المشي لمدة 20 دقيقة يمكن أن يعالج الإمساك.

والسبب أن التجربة شملت 21 شخصًا فقط، وجميع المشاركين كانوا من الشباب الأصحاء، ولم تتضمن أشخاصًا يعانون من الإمساك أو اضطرابات الجهاز الهضمي.

كذلك، لم يقس الباحثون تحسن الإمساك نفسه، فلم يتابعوا عدد مرات التبرز أو مدى سهولة إخراج البراز، وإنما اعتمدوا على أصوات الأمعاء باعتبارها مؤشرًا غير مباشر على نشاطها.

المشي المشي وحركة الأمعاء المشي والإمساك فوائد المشي علاج الإمساك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

قرار رسمي.. بشرى سارة لموظفي الحكومة خلال أيام

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

محمد صلاح

محمد صلاح يتعرض للإيقاف 6 أشهر عن القيادة في إنجلترا.. تفاصيل العقوبة

البنزين

بعد أنباء الزيادات.. آخر تحديث لـ أسعار البنزين والسولار في مصر

البنزين

خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار

وزير التربية والتعليم

إتاحة تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 أول أكتوبر..اعرف الرابط والأوراق المطلوبة

دونجا

وكلاء يعرضون لاعب الزمالك على الأهلي.. والقرار النهائي بيد عموتة

الشيخ المدني

‏وفاة الشيخ إبراهيم المدني مؤذن الحرم المكي الشريف

ترشيحاتنا

موعد حفل موضي الشمراني وخديجة معاذ في جدة 2026

اليوم الوطني 96.. موعد حفل موضي الشمراني وخديجة معاذ في جدة 2026

سكن لكل المصريين 9.. شروط حجز 15 ألف شقة

سكن لكل المصريين 9 .. شروط حجز 15 ألف شقة

رمضان 2027.. موعد أول أيام الصيام واستطلاع هلال 1448

رمضان 2027 .. موعد أول أيام الصيام واستطلاع هلال 1448

بالصور

لمرضى القلب و السكر.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور اليقطين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور اليقيطن؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور اليقيطن؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور اليقيطن؟

بفستان ستان.. ناهد السباعي تستمتع بإجازتها في اليونان وتشارك جمهورها تفاصيل رحلتها

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

بدل ما تشتريه من بره.. طريقة عمل صوص الرانش الرهيب

طريقة عمل صوص الرانش الرهيب
طريقة عمل صوص الرانش الرهيب
طريقة عمل صوص الرانش الرهيب

السكتة القلبية تنهي حياته أثناء النوم.. جمال شعبان ينعى أحد الكيميائيين

وفاة الكيميائي ياسر محمد كمال
وفاة الكيميائي ياسر محمد كمال
وفاة الكيميائي ياسر محمد كمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد