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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

امتحانات فورية لـ45 دارسا بمركز الفتح ضمن مبادرة أنا متعلم مدى الحياة بأسيوط

عقد امتحانات فورية لـ45 دارسًا بمركز الفتح ضمن مبادرة “أنا متعلم مدى الحياة”
عقد امتحانات فورية لـ45 دارسًا بمركز الفتح ضمن مبادرة “أنا متعلم مدى الحياة”
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية تكامل جهود الجهات المعنية وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في المشروع القومي لمحو الأمية، بما يدعم جهود الهيئة العامة لتعليم الكبار في مواجهة الأمية، ويفتح المجال أمام المزيد من أبناء المحافظة للاستفادة من برامج التعليم والتعلم المستمر، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالتوسع في إتاحة فرص التعليم وتعزيز الوعي والمعرفة.

امتحانات فورية لـ45 دارسًا بمركز الفتح

وأوضح المحافظ أن فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بأسيوط، بقيادة نادي إبراهيم عبدالعال مدير عام الفرع، نظم امتحانات فورية لـ45 دارسًا بمركز الفتح، وذلك في إطار دعم المبادرة الرئاسية "أنا متعلم مدى الحياة"، وضمن جهود الهيئة لتيسير إجراءات مشاركة طلاب الجامعات في المشروع القومي لمحو الأمية، وتشجيعهم على الإسهام في جهود الدولة للقضاء على الأمية.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن أعمال الامتحانات تمت وسط متابعة ميدانية وفي أجواء اتسمت بالانضباط والالتزام، مع توفير التيسيرات اللازمة للدارسين وتهيئة الظروف المناسبة لأداء الامتحانات، والالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة، بما يضمن سير الإجراءات بصورة دقيقة ومنظمة، وذلك بحضور ومتابعة مرفت بغدادي مدير إدارة تعليم الكبار بمركز الفتح، وإيمان محمود عبدالعال عضو لجنة تقييم الأداء.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية استمرار العمل الميداني وتكثيف التنسيق بين الهيئة العامة لتعليم الكبار والوحدات المحلية والجهات المعنية، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستهدفين، خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مع تشجيع مختلف فئات المجتمع على الاستفادة من برامج محو الأمية والتعليم المستمر، بما يسهم في رفع مستوى الوعي ودعم جهود الدولة في بناء مجتمع أكثر علمًا ومعرفة.

ووجه المحافظ بتقديم كافة التيسيرات الممكنة ودعم جهود فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بأسيوط، وتعزيز التعاون مع الوحدات المحلية والجهات التنفيذية، بما يضمن استمرار تنفيذ البرامج والأنشطة الميدانية والتوسع في الوصول إلى المستهدفين بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مؤكدًا أن مواجهة الأمية مسؤولية مجتمعية تتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات والجهات، واستدامة العمل للوصول بالخدمات التعليمية إلى أكبر نطاق ممكن.

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