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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر يستعرض خطة الرصف والمرافق.. وتنفيذ 6 محطات تحلية لمواجهة نقص مياه الشرب

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

بحث الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق وخطة الرصف بعدد من مدن المحافظة، خلال اجتماع موسع عقده ظهر اليوم، بحضور نائب المحافظ، والسكرتير العام، ورئيس حي شمال الغردقة، ومدير مكتب المحافظ، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من القيادات التنفيذية.

الانتهاء من المرافق قبل بدء أعمال الرصف

وشدد محافظ البحر الأحمر على سرعة الانتهاء من أعمال الصرف الصحي في منطقتي الكوثر الجديد والشيراتون بمدينة الغردقة، تمهيدًا لبدء أعمال الرصف، مؤكدًا ضرورة استكمال جميع أعمال المرافق قبل تنفيذ الطرق، لتجنب إعادة الحفر والتكسير عقب الانتهاء من أعمال الرصف.

ووجه المحافظ بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات المسؤولة عن المرافق، وفي مقدمتها الكهرباء ومياه الشرب والتليفونات والغاز، مع إتاحة الخرائط الخاصة بالحيز العمراني للمدن أمام تلك الجهات، بما يضمن تنفيذ شبكات المرافق في المناطق والتقسيمات المختلفة قبل بدء أعمال الرصف.

وأكد أن التنسيق المسبق بين الجهات المعنية يستهدف رفع كفاءة تنفيذ المشروعات ومنع تعارض الأعمال، والحفاظ على الطرق بعد الانتهاء من تطويرها.

طرح مشروعات صرف صحي في 3 مناطق

وخلال الاجتماع، أوضح رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، أنه جارٍ طرح أعمال الصرف الصحي في مناطق أبو نواس والنور والجوهرة، تمهيدًا للبدء في تنفيذ المشروعات بهذه المناطق.

وتأتي أعمال الطرح ضمن خطة استكمال مشروعات البنية الأساسية وشبكات الصرف الصحي بالمحافظة، بالتوازي مع أعمال تطوير ورصف الطرق.

6 محطات تحلية جديدة لدعم مياه الشرب

وفي ملف مياه الشرب، أعلن الدكتور وليد البرقي أن المحافظة تستعد لمرحلة جديدة من دعم منظومة المياه، من خلال تنفيذ 6 محطات لتحلية مياه البحر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المحافظ أن المحطات الجديدة تستهدف زيادة كميات المياه المنتجة، ودعم احتياجات المدن، خاصة خلال فصل الصيف، بما يسهم في الحد من مشكلات نقص مياه الشرب وتحسين استقرار الخدمة بمختلف مدن المحافظة.

وأكد أن ملف مياه الشرب يأتي ضمن أولويات المحافظة، بالتوازي مع استكمال مشروعات المرافق والبنية الأساسية وخطط تطوير الطرق بمختلف المدن.

البحر الأحمر الغردقة مدينة الغردقة محافظ البحر الأحمر

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