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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بتكلفة 3 ملايين جنيه.. رصف شوارع مدينة مشتول السوق بالإنترلوك

رصف طريق
رصف طريق
محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة تنفيذ أعمال المشروعات الجارية والوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أي معوقات لتسريع دخولها الخدمة، بما يعود بالنفع على المواطنين.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، تابع محمد السواح رئيس مركز ومدينة مشتول السوق أعمال رصف المتفرعات من شارع ترعة الودن بالإنترلوك، بنطاق حي سيدي عز الدين بمدينة مشتول السوق، وذلك على مساحة إجمالية بلغت ٤٨٩٠ مترا مسطحا، وبتكلفة ٣ ملايين جنيهاً، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى ٣٠٪، ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بالمدينة.

وأكد محافظ الشرقية استمرار متابعة تنفيذ مشروعات رصف وتطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير حركة التنقل.

الشرقية محافظ الشرقية المشروعات الجارية رؤساء المراكز والمدن والأحياء المواطنين

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