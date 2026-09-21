وزير المالية: القطاع الخاص استعاد نشاطه بقوة استحوذ على 63%؜ من إجمالي الاستثمارات خلال العام الماضي

أجرى أحمد كجوك وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع مجتمع الأعمال بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة قائلاً: «شكرًا.. لثقة القطاع الخاص المحلى والأجنبي اللى بيشتغل فى مصر»، موضحًا أن القطاع الخاص استعاد نشاطه بقوة واستحوذ على ٦٣٪؜ من إجمالي الاستثمارات خلال العام الماضي.

أضاف الوزير، أن الاستثمارات الخاصة أصبحت أكبر مساهم فى النمو مسجلة زيادة بنسبة ٣٢٪؜ العام المالي الماضي بعدما ارتفع ٧٧٪؜ العام الأسبق، لافتًا إلى أن القطاع الخاص قادر على المساهمة فى إيجاد اقتصاد وطنى أكثر إنتاجية وتنافسية واستدامة.

أوضح الوزير، أن الاستثمار الأجنبي المباشر يحقق أداءً قويًا للغاية.. ونتوقع الأفضل خلال السنوات المقبلة مع المشروعات الجديدة فى الطاقة والصناعات التحويلية، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصرى يتحسن، ومعدل النمو يتسارع بأداء جيد للقطاعات الإنتاجية خلال العام الماضي.

أشار الوزير، إلى أن الأسواق تتفاعل بصورة إيجابية، والعوائد على السندات الدولية المصرية تتحسن بشكل ملحوظ وقوى، قائلاً: «نحن سعداء بأن نرى تحسنًا ملحوظًا وقويًا فى أداء البورصة المصرية بالتزامن مع الإصلاحات الضريبية الأخيرة، حيث قدمنا عددًا من الحوافز الإضافية لتشجيع القيد والتداول.. ونستهدف جذب الشركات الكبرى للتسجيل بالبورصة».

أكد الوزير، أننا ندعم بقوة الأنشطة الخدمية ونرى أنها قادرة على تحقيق معدل نمو قوي وسريع.. وخلق فرص عمل بمعدلات عالية، لافتًا إلى أننا حققنا نموًا كبيرًا في الإيرادات الضريبية خلال العام دون فرض أي أعباء إضافية أو ضرائب جديدة بما يعكس توسيع قاعدة الممولين.

أوضح الوزير، أننا انتهجنا مسار التسهيلات الضريبية وتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات لتعزيز الامتثال الطوعي، وسنستكمل هذا النهج فى التبسيط والتسهيل وخفض الأعباء لمساندة شركائنا الممولين بما يعود بالنفع على الجميع.