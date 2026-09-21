حادث في عرض البحر.. سفينة شحن تزن 82 ألف طن تصطدم بقارب صيد صيني | شاهد

اصطدمت السفينة "فيرست مارغو" (First Margaux) -وهي ناقلة بضائع صب يبلغ طولها 750 قدماً- بالسفينة الصينية "لوتشينغ يوانيو 108" (Luqing Yuanyu 108) -التي يبلغ طولها 160 قدماً- قرابة الساعة الثامنة من صباح يوم الخميس الماضي، وذلك وفقاً لبيانات تتبع السفن.

اصطدام سفينة بقارب صيد صيني

وأظهرت لقطات سُجلت من على متن قارب الصيد حالة من الذعر والصراخ بين أفراد الطاقم، حيث كانت سفينة الشحن تتجه مباشرة نحو قاربهم قبل أن تصطدم بجانبه، بحسب ما أفادت به صحيفة التليجراف البريطانية.

An 82,000-ton cargo ship has ploughed into a Chinese fishing boat in the Singapore Strait.



The 750ft-long bulk carrier First Margaux struck the Luqing Yuanyu 108, a 160ft Chinese fishing vessel, at about 8am last Thursday, according to ship-tracking data.



🔗… pic.twitter.com/y6MKK6xhP2 — The Telegraph (@Telegraph) September 21, 2026

وتشبث أفراد الطاقم بالحواجز والأعمدة بينما أدى قوة الاصطدام إلى دوران قارب الصيد، مع تدفق مياه البحر بقوة عبر سطح السفينة.

وتصاعدت أعمدة كثيفة من الدخان الأسود في الهواء بينما كان القارب يتأرجح ذهاباً وإياباً قبل أن ينقطع التصوير.

وكانت السفينة "فيرست مارغو" -وهي ناقلة بضائع صب مملوكة لجهة يابانية وتديرها جهة صينية- تبحر بسرعة تفوق سرعة قارب الصيد بثلاث عقد بحرية، وحاولت تجاوزه عندما وقع الاصطدام.

وواصلت سفينة الشحن -التي يبلغ عمرها ثلاث سنوات وترفع علم بنما- إبحارها غرباً بسرعة 10 عقد لمدة ساعتين تقريباً، قبل أن تتوقف وتعود أدراجها لتلقي مرساتها.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، كما واصل قارب الصيد إرسال إشارات، مما يشير إلى أنه نجا من الحادث ووصل إلى مرسى قريب.

وفي بيان لوسائل الإعلام المحلية، أكدت هيئة الشؤون البحرية في بنما أنها فتحت تحقيقاً في الحادث.

يُذكر أن مضيق سنغافورة يربط بين مضيق ملقا وبحر الصين الجنوبي، ويُعد واحداً من أكثر الممرات التجارية البحرية ازدحاماً في العالم؛ إذ يتم عبر هذا الممر -الذي يبلغ طوله 71 ميلاً- نقل ما يقرب من 40 في المائة من حركة التجارة العالمية.