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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الفاتيكان يكشف عن برنامج رحلة البابا المقررة إلى أمريكا اللاتينية نوفمبر القادم

البابا ليو الرابع عشر
البابا ليو الرابع عشر
أ ش أ

كشف الكرسي الرسولي، اليوم /الاثنين/، عن برنامج رحلة البابا ليو الرابع عشر المقررة إلى أمريكا اللاتينية في الفترة من 6 إلى 17 نوفمبر القادم، والتي يزور خلالها 10 مدن في ثلاث دول، وكان قد أعلن عنها أوائل أغسطس الماضي.

وذكر المكتب الصحفي للكرسي الرسولي - في بيان أورده موقع "فاتيكان نيوز" - أن البابا الأمريكي الأصل سيصل إلى المحطة الأولى من رحلته، أوروجواي، حيث سيمكث في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر القادم، ليزور مدن مونتيفيديو وبايساندو وفلوريدا في أول زيارة بابوية للبلاد منذ زيارة القديس يوحنا بولس الثاني عام 1988.

ومن المقرر أن يغادر بابا الفاتيكان في 8 نوفمبر إلى محطته الثانية الأرجنتين، موطن سلفه البابا فرانسيس، بعد مرور ما يقرب من أربعة عقود على آخر زيارة بابوية للبلاد، حيث سيبقى حتى يوم 11 من الشهر نفسه.. ويتضمن البرنامج زيارات إلى كل من بوينس آيرس وكوردوبا ولوخان.

وفي آخر محطات رحلته، يزور البابا ليو بيرو، حيث سيبقى من 11 حتى 17 نوفمبر.. وستكون هذه المحطة الأطول في الرحلة، إذ ستشمل زيارات لكل من (ليما وتشيكلايو وكوزكو، وبوكالبا)، وتكتسب الزيارة أهمية خاصة بالنسبة للبابا الذي عمل لسنوات في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية.

وإلى جانب التوقيتات والأماكن والأنشطة، تم الكشف أيضاً عن الشعار والعبارة التي سترافق زيارة بابا الفاتيكان لكل محطة من المحطات الثلاث.


 

الكرسي الرسولي البابا ليو الرابع عشر أمريكا اللاتينية

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