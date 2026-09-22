بدرة: ارتفاع النفط وتصاعد التوترات يهددان الاقتصاد العالمي

حذّر الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة من تداعيات التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة والطاقة يعكسان استمرار الضغوط التضخمية وزيادة الأعباء على الدول، خاصة الأسواق الناشئة.

وقال مصطفى بدرة، خلال لقاء له لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن ارتفاع أسعار النفط واضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز قد يفاقمان أزمة الطاقة ويؤثران في سلاسل الإمداد العالمية، بالتزامن مع مخاطر جديدة على أسواق الغذاء والأسمدة.

يفرض ضغوطاً إضافية على الموازنات الحكومية

وتابع الخبير الإقتصادي، أن استمرار الصراعات الدولية قد ينعكس على التجارة العالمية وتكاليف الإنتاج والأسعار، بما يفرض ضغوطاً إضافية على الموازنات الحكومية والاقتصادات المستوردة للطاقة، ومن بينها مصر.