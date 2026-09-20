مصطفى بدرة: تثبيت أسعار الفائدة مرهون باستمرار تحسن الأوضاع الاقتصادية

أكد مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن أسعار الفائدة في مصر لم تشهد انخفاضًا، مشيرًا إلى أن التوقعات تميل إلى تثبيتها خلال الفترة المقبلة، حال استمرار الأوضاع الاقتصادية بصورة إيجابية.

قرار أسعار الفائدة

وأوضح بدرة، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن قرار أسعار الفائدة يرتبط بعدد من المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها معدلات التضخم والتطورات التي يشهدها الاقتصاد المحلي والعالمي.

تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن معدلات التضخم لا تزال تشهد ضغوطًا، بالتزامن مع استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والأزمات الاقتصادية العالمية، موضحًا أن آثار هذه الأزمات قد تمتد لفترة تتراوح بين عام وعام ونصف.

وأضاف أن السيناريو المتوقع في حال استمرار المؤشرات الإيجابية هو تثبيت أسعار الفائدة، بينما قد تطرأ تغييرات على السياسة النقدية إذا ظهرت مستجدات اقتصادية تستدعي ذلك.