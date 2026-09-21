كلية دار العلوم تحتفي بتخريج دفعة 2025/2026 وتحمل اسم الراحل الدكتور أحمد درويش

شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، احتفالية كلية دار العلوم بتخريج دفعة 2025/2026، والتي حملت اسم الراحل الدكتور أحمد درويش، أحد أعلام الكلية وأحد أبرز رموزها العلمية والأدبية، وذلك بالتزامن مع مرور 80 عامًا على انضمام كلية دار العلوم إلى جامعة القاهرة.

حضر الاحتفالية الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم، ووكلاء الكلية، والدكتورة صبورة السيد عضو مجلس الكلية وعضو مجلس النواب، والدكتور أسامة طلعت رئيس دار الكتب والوثائق القومية، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر السابق، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، إلى جانب الخريجين وأسرهم.

وبدأت فعاليات الاحتفالية بالتقاط صورة جماعية للخريجين أمام مبنى قبة جامعة القاهرة، أعقبها بدء مراسم الحفل داخل قاعة الاحتفالات الكبرى بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمات ممثلي الخريجين والكلية وضيوف الاحتفالية وأساتذتها، قبل تكريم عدد من علماء الكلية الراحلين وضيوف الشرف، وتكريم الحاصلين على درجات الدكتوراه والماجستير والليسانس، إلى جانب فقرات فنية شارك فيها الطلاب.

وفي كلمته، نقل الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، تهنئة الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة إلى خريجي كلية دار العلوم وأسرهم، مؤكدًا أن يوم التخرج يمثل بداية مرحلة جديدة من المسئولية والعمل والعطاء، وليس نهاية رحلة التعلم.

وأكد الدكتور أحمد رجب أن جامعة القاهرة تحرص على إعداد خريجين يمتلكون المعرفة والمهارات والقدرة على المنافسة في سوق العمل، إلى جانب الوعي بمسئوليتهم تجاه وطنهم ومجتمعهم، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على تطوير تجربة الطالب بصورة متكاملة، بما يجمع بين التحصيل الأكاديمي وبناء الشخصية وتنمية المهارات وتعزيز المشاركة في مختلف مجالات الحياة الجامعية.

ودعا نائب رئيس الجامعة الخريجين إلى مواصلة مسيرتهم العلمية والمهنية بروح من الطموح والإصرار، والاستمرار في التعلم وتطوير مهاراتهم لمواكبة المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، وأن يحملوا معهم قيم جامعة القاهرة ورسالتها أينما كانوا، وأن يكونوا نماذج مشرفة لخريجيها في مختلف مواقع العمل والعطاء.

وقال الدكتور أحمد رجب إن انتماء الخريجين إلى جامعة القاهرة وكلية دار العلوم يمثل مسئولية بقدر ما يمثل مصدرًا للاعتزاز، داعيًا إياهم إلى الحفاظ على ما اكتسبوه داخل الجامعة من علم وقيم، وتوظيف معارفهم وقدراتهم في خدمة المجتمع والوطن.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم، أن الاحتفال بتخريج دفعة جديدة يتزامن هذا العام مع مناسبة ذات دلالة خاصة، وهي مرور 80 عامًا على انضمام دار العلوم إلى جامعة القاهرة، بما يعكس مسيرة ممتدة من العطاء العلمي والفكري والثقافي، ودور الكلية في خدمة اللغة العربية والعلوم الإسلامية وإمداد مصر والعالم العربي بأجيال من العلماء والباحثين والمفكرين.

وأوضح عميد الكلية أن إطلاق اسم الراحل الدكتور أحمد درويش على دفعة 2025/2026 يأتي تقديرًا لمسيرته العلمية والأدبية وإسهاماته في خدمة اللغة العربية والأدب والنقد، وتخليدًا لاسم أحد أبناء دار العلوم وأعلامها الذين تركوا أثرًا ممتدًا في الحياة الأكاديمية والثقافية.

وأضاف الدكتور أحمد بلبولة أن الكلية تستهدف إعداد خريج متخصص في اللغة العربية وآدابها والعلوم الإسلامية، يمتلك القدرة على توظيف اللغة وتعليم متونها قراءة وكتابة واستماعًا ومحادثة، ويكون مؤهلًا للبحث الأكاديمي في مجالات تخصصه، وقادرًا على دراسة قضايا المجتمع والإسهام في معالجة مشكلاته اللغوية والأدبية والشرعية والفكرية والتاريخية.

وأشار عميد الكلية إلى أن رسالة دار العلوم لا تقتصر على نقل المعرفة، وإنما تمتد إلى بناء شخصية علمية واعية قادرة على حمل رسالة اللغة العربية، والحفاظ على الهوية والتراث، والتفاعل الواعي مع قضايا العصر ومتغيراته.

ووجه الدكتور أحمد بلبولة التهنئة إلى الخريجين وأسرهم، مثمنًا ما قدمه أولياء الأمور من دعم ومساندة طوال سنوات الدراسة، وداعيًا الخريجين إلى مواصلة التعلم والتطوير، والتمسك بالقيم والأخلاق، وأن يكونوا سفراء حقيقيين لكلية دار العلوم وجامعة القاهرة في مواقع عملهم، وأن يوظفوا ما اكتسبوه من علم وفكر في خدمة المجتمع.

وفي كلمة الخريجين، أعربت الخريجة رانا هاني عن اعتزازها وزملائها بالتخرج في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، مؤكدة أن هذه اللحظة تتوج سنوات من الدراسة والاجتهاد، ووجهت الشكر إلى أساتذة الكلية وإدارة الجامعة لما قدموه للطلاب من علم ودعم ورعاية، وإلى أسر الخريجين على ما قدموه من مساندة طوال مسيرتهم الدراسية. ودعت زملاءها الخريجين إلى الحفاظ على ارتباطهم بكليتهم وجامعتهم، والاستفادة مما اكتسبوه من علم ومعارف وخبرات، وأن يكونوا خير سفراء لجامعة القاهرة وكلية دار العلوم في مختلف مواقع العمل.

واختتمت الاحتفالية بتكريم ضيوف الشرف وأسماء عدد من علماء الكلية الراحلين، وتكريم الحاصلين على درجات الدكتوراه والماجستير والليسانس، وسط أجواء احتفالية جمعت الخريجين وأسرهم وأساتذتهم.