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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يناقش مع نظيره البريطاني تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

العلاقات المصرية - البريطانية
العلاقات المصرية - البريطانية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج تطلع مصر إلى مواصلة الارتقاء بالعلاقات المصرية - البريطانية والدفع بتطويرها، بما يعكس خصوصية الشراكة بين البلدين، مع إعطاء أولوية لتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير عبد العاطى مع إد ميليباند، وزير خارجية المملكة المتحدة اليوم ، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى من الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير بدر عبد العاطي أشار إلى أهمية البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية، ومواصلة متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار اتفاق المشاركة بين البلدين.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة العمل على تيسير نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق البريطانية وزيادة معدلات التبادل التجاري، إلى جانب توفير مزيد من الفرص أمام الاستثمارات البريطانية في السوق المصرية، بما يدعم المصالح المشتركة ويعزز العوائد الاقتصادية للجانبين.

كما استعرض الوزيران مستجدات عدد من الملفات الإقليمية في اطار التنسيق بين مصر والمملكة المتحدة حيث تناولا التطورات في قطاع غزة، وأكدا أهمية المضي قدماً في تنفيذ استحقاقات خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، وكذا الوضع في الضفة الغربية وضرورة وقف كافة أعمال الاستيطان.

كما بحثا التطورات المتصلة بالملف الإيراني، والأزمة في اليمن، والتداعيات ذات الصلة على أمن المنطقة واستقرارها وأمن الطاقة وحرية الملاحة وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، بالاضافة لمناقشة الوضع في السودان حيث أكد الوزير عبد العاطي على أهمية حفظ سيادته ووحدته وصون مؤسساته الوطنية.

واتفق الوزيران على تكثيف التنسيق الوثيق بما يدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلاً عن التعاون في مختلف المحافل إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يخدم مصالح البلدين.

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مصر العلاقات المصرية البريطانية

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