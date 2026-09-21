الإيسيسكو وتركيا تبحثان في نيويورك آفاق تطوير التعاون

بحث الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة مع السفير موسى كولاكلي كايا، نائب وزير خارجية الجمهورية التركية، اليوم الإثنين ، في البيت التركي بمدينة نيويورك.آفاق تطوير التعاون بين الإيسيسكو والجمهورية التركية في مجالات التربية والعلوم والثقافة، إضافة إلى بحث إمكانية انضمام تركيا إلى عضوية المنظمة.

وافاد بيان للايسيسكو اليوم بان الدكتور المالك اكد أن انضمام الجمهورية التركية إلى الإيسيسكو سيمثل إضافة نوعية للمنظمة، بالنظر إلى مكانتها المؤثرة وحضورها البارز في العالم الإسلامي، وما تمتلكه من إرث حضاري عريق وتجربة متقدمة في التعليم والبحث العلمي، فضلًا عن رصيدها الثقافي الممتد في أعماق التاريخ.

من جانبه، أكد موسى كولاكلي كايا أهمية تعزيز التعاون بين الإيسيسكو والمؤسسات التركية، وفي مقدمتها مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (إرسيكا)، والوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، مع العمل على تنظيم مؤتمرات وندوات مشتركة وتنفيذ مبادرات تخدم الأولويات المشتركة.

واضاف البيان بان الجانبان اتفقا على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود الرامية إلى بناء شراكة مؤسسية فاعلة، تسهم في تحقيق أهداف الإيسيسكو وخدمة دول العالم الإسلامي وشعوبه.