الغرفة التجارية في الإسكندرية.. اجتماع لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه العاملين بقطاع التزيين

عقدت لجنة التزيين والجمال بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اجتماعا مساء اليوم الاثنين، لمناقشة أبرز التحديات التى تواجه العاملين وأصحاب المنشآت بقطاع التزيين والجمال، إلى جانب استعراض خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة.

واستعرضت اللجنة خطة عملها للربع الأخير من عام 2026 والتى تستهدف تعزيز الحضور المهنى لقطاع التزيين والجمال، وتفعيل دور الكوادر المصرية فى الفعاليات والمحافل المتخصصة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتطوير والتواصل المهنى، وتضمنت الخطة الاستعداد للمشاركة فى فعاليات مهرجان «Beauty World» بمدينة شرم الشيخ، والمقرر إقامته خلال الفترة من 29 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر 2026.

وقال وليد محمد، رئيس اللجنة إنه تستهدف مشاركة اللجنة فى المهرجان مواكبة أحدث التقنيات والاتجاهات فى عالم الجمال، وتعزيز التواصل بين العاملين بالقطاع، إلى جانب استكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمار، بما يسهم فى دعم وتطوير قطاع التزيين والجمال ورفع مستوى حضوره على المستويين المحلى والدولى.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على تضافر الجهود وتكثيف العمل خلال المرحلة المقبلة، لمواجهة التحديات الراهنة، وتنفيذ خطة اللجنة، وتعزيز الخدمات المقدمة لمنتسبى قطاع التزيين والجمال، بما يدعم استقرار القطاع وتطوره.