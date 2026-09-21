صندوق النقد: الاقتصاد المصري أكثر قوة في مواجهة صدمات المنطقة.. والإصلاحات تعزز النمو

يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال الأسبوع الجاري، سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى، تتناول الحرب في أوكرانيا، وتأثيرات الذكاء الاصطناعي على الأمن الدولي، إلى جانب حوار مع جامعة الدول العربية، وإحاطة بشأن أوضاع اللاجئين.

ويشهد المجلس، بعد غدٍ الأربعاء، إحاطة مفتوحة رفيعة المستوى بشأن أوكرانيا، بناءً على طلب الأعضاء الأوروبيين في مجلس الأمن، وهم الدنمارك واليونان وفرنسا ولاتفيا والمملكة المتحدة.

وفي اليوم نفسه، يعقد المجلس إحاطة مفتوحة رفيعة المستوى حول الذكاء الاصطناعي والأمن الدولي، تنظمها فرنسا التي تتولى رئاسة مجلس الأمن خلال شهر سبتمبر، وتأتي الجلسة في إطار الاهتمام المتزايد داخل المجلس بتداعيات التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي على قضايا السلم والأمن الدوليين.

ويواصل المجلس اجتماعاته، يوم الخميس، بعقد حوار تفاعلي غير رسمي رفيع المستوى مع ممثلين عن جامعة الدول العربية، في إطار التواصل بين مجلس الأمن والمنظمة الإقليمية العربية.

أما في يوم الجمعة، فمن المقرر أن يستمع مجلس الأمن إلى إحاطة مفتوحة يقدمها مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين برهم صالح، تتناول ملف اللاجئين والقضايا المرتبطة بعمل المفوضية.

وتضع اجتماعات هذا الأسبوع أمام مجلس الأمن مجموعة من الملفات المهمة التي تجمع بين النزاعات القائمة والتحديات الأمنية الناشئة، وتُعقد الجلسات بالتزامن مع الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تختتم أعمالها في 28 سبتمبر الجاري.