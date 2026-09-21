فرنسا تؤكد ضرورة إجراء مفاوضات شاملة لضمان أمن إمدادات الطاقة

أكد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، ضرورة إجراء مفاوضات تكون شاملة لأكبر عدد ممكن من الأطراف، للمساهمة في تأمين الإمدادات، لا سيّما في مجال الطاقة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي مع نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية الباكستاني إسحاق دار، اليوم الاثنين، في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتبادل الوزيران، خلال اللقاء، وجهات النظر حول التطورات الإقليمية، واتفقا على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية، لا سيّما في مجالات التعاون الجامعي والثقافي والتنمية المستدامة.