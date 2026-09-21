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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية في محيط رام الله

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
أ ش أ

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، إجراءاتها العسكرية في محيط محافظة رام الله والبيرة، وسط الضفة الغربية، وأغلقت عددا من الطرق والمداخل.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - بأن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المقامة عند مدخل بلدة ترمسعيا، شمال رام الله، بالاتجاهين، فيما أقامت حاجزا عسكريا عند مدخل قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله، وفتشت مركبات المواطنين الفلسطينيين ودققت في هوياتهم.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال أقامت حاجزا عند مدخل بلدة جبع، كما أغلقت البوابة المقامة عند عين سينيا، شمال رام الله، ما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين الفلسطينيين والمركبات في المنطقة.

وفي السياق، أفادت مصادر محلية بوجود مجموعات من المستوطنين أسفل جسر يبرود، شرق رام الله.

قوات الاحتلال الإسرائيلي محافظة رام الله والبيرة الضفة الغربية

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