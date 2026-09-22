قبل تعديل قانون التصالح.. اعرف آخر موعد لتقديم طلبات مخالفات البناء

مع إعلان الحكومة عن تعديلات مقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، تزايدت تساؤلات المواطنين بشأن موقف المهلة الحالية لتقديم طلبات التصالح، وما إذا كان مشروع التعديل سيؤدي إلى فتح باب التقديم من جديد.

وفي الوقت الحالي، يظل قانون التصالح القائم والقرارات الصادرة بموجبه هو المطبق، لحين صدور التعديلات الجديدة وإقرارها ودخولها حيز التنفيذ.

متى ينتهي موعد التصالح في مخالفات البناء؟

سبق أن وافق مجلس الوزراء على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2026، وهو ما يجعل 5 نوفمبر 2026 الموعد الحالي لانتهاء المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح.

وبالتالي، فإن أصحاب مخالفات البناء الذين يرغبون في التقد5٥م وفقًا لأحكام القانون الساري عليهم التعامل مع الموعد الحالي باعتباره المهلة القانونية القائمة، ما لم يصدر تشريع أو قرار جديد يغير هذا الموعد.

ماذا أعلنت الحكومة بشأن تعديل قانون التصالح؟

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في سبتمبر 2026، عددًا من التعديلات المقترحة على قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وذلك بهدف معالجة المشكلات والتحديات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون على أرض الواقع، إلى جانب إتاحة مزيد من التيسيرات للمواطنين واستكمال ملفات التصالح المقدمة.

وكان رئيس الوزراء قد وجه في وقت سابق بسرعة الانتهاء من صياغة التعديلات المقترحة وتقديمها إلى مجلس النواب لإقرارها، بما يستهدف معالجة معوقات التطبيق وتيسير إجراءات التصالح.

هل التعديلات الجديدة ألغت الموعد الحالي؟

مجرد إعلان الحكومة عن مشروع تعديل قانون التصالح لا يعني إلغاء المهلة الحالية أو مدها تلقائيًا، لأن التعديلات ما زالت في إطار المشروع المقترح ولم تصبح أحكامًا نافذة.

وبالتالي يظل 5 نوفمبر 2026 هو الموعد الحالي لتقديم طلبات التصالح، إلى أن يصدر تعديل تشريعي أو قرار قانوني جديد يتضمن موعدًا مختلفًا.

لماذا يتم تعديل قانون التصالح؟

تستهدف التعديلات المقترحة معالجة عدد من المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون رقم 187 لسنة 2023، إلى جانب وضع تيسيرات تساعد المواطنين على استكمال ملفات التصالح التي تقدموا بها بالفعل.

وأكدت الحكومة أن التعديلات تأتي في إطار التعامل مع المعوقات التي ظهرت على أرض الواقع، وتيسير استكمال إجراءات التصالح، بما يساعد على إنهاء هذا الملف.

ماذا يفعل صاحب مخالفة البناء قبل انتهاء المهلة؟

في ظل استمرار سريان القانون الحالي، فإن صاحب مخالفة البناء الذي يرغب في تقنين وضعه لا يفترض أن يعتبر مشروع التعديل تمديدًا نافذًا للمهلة الحالية.

ويظل الموعد المعلن حاليًا هو 5 نوفمبر 2026، بينما تتحدد أي مهلة جديدة أو تيسيرات إضافية وفق ما ستنتهي إليه إجراءات إقرار التعديلات التشريعية وصدورها رسميًا.