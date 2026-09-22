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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس التركي: نأمل باستمرار العالم في الاعتراف بفلسطين

أردوغان
أردوغان
أ ش أ

 دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية إلى الإسراع في اتخاذ هذه الخطوة، مؤكدًا أهمية دعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وأعرب الرئيس التركي -في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء- عن حزنه لتعذر حضور رئيس السلطة الفلسطينية اجتماعات الأمم المتحدة على مدار عامين متتاليين، مشددًا على أهمية مشاركة القيادة الفلسطينية في المحافل الدولية، وأشار إلى أن نحو 250 ألف شخص فقدوا حياتهم خلال الأشهر الماضية بسبب النزاعات، مؤكدًا ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل وقف الصراعات وحماية المدنيين وتحقيق السلام.

وشدد الرئيس التركي على التزام بلاده باتفاق شرم الشيخ، داعيًا إلى البدء في إعادة إعمار قطاع غزة.

وقال إن الوضع في الأراضي الفلسطينية في منتهى الخطورة، مشيرًا إلى أن قطاع غزة شهد سقوط نحو 1500 شهيد رغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأضاف أردوغان أن عدد الشهداء في غزة ارتفع منذ وقف إطلاق النار إلى أكثر من 1500 شهيد، معتبرًا أن الحكومة الإسرائيلية تعرقل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القطاع، وأكد أن غزة أصبحت المقبرة الأوسع للأطفال في العالم، مشيرًا إلى أن نحو 74 ألف شهيد سقطوا في القطاع، وأن غزة تعرضت لدمار واسع.

وحول الضفة الغربية، قال أردوغان إنها تعاني عنف وإرهاب المستوطنين، مضيفًا أن المسلمين والمسيحيين يُحرمون من الوصول إلى مقدساتهم فيها.

وانتقد الرئيس التركي أداء الأمم المتحدة، قائلًا "إنها لم تعد قادرة على الاضطلاع بمهامها في حفظ السلام"، ومضيفًا أن من يعولون عليها في فلسطين ولبنان والسودان يشعرون بخيبة أمل.

وتساءل أردوغان عن مدى منطقية خضوع 193 دولة حول العالم لمصالح خمس قوى تتمتع بعضوية مجلس الأمن، مؤكدًا أنه لا يمكن لمن لديه ضمير أن يغض الطرف عما يحدث في غزة.

أردوغان الفلسطينية الشعب الفلسطيني

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