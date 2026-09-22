وفد كوبا ينسحب من الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد هجوم ترامب على هافانا

انسحب وفد كوبا لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، أثناء خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن وصف كوبا بأنها «دولة فاشلة تمامًا» وتوقع سقوطها، في أحدث مؤشر على تصاعد التوتر بين واشنطن وهافانا.

وقال ترامب خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن إدارته تسعى إلى إحداث «تغيير جذري» في الوضع في كوبا، مضيفًا أن البلاد «تعاني من فشل غير مسبوق، وستسقط».

وجاء انسحاب الوفد الكوبي خلال كلمة ترامب، في خطوة تعكس اعتراض هافانا على تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن الوضع الداخلي في البلاد وسياسات إدارته تجاه كوبا.