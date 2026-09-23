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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مثالا للأمانة والأخلاق..موظف يعيد أسورة ذهبية بـ 300 ألف جنيه لأصحابها

الموظف الأمين
الموظف الأمين
أحمد زهران

ضرب أشرف محمد سامي، الموظف بإحدى السلاسل الشهيرة المتخصصة في تجارة السلع الغذائية في محافظة الجيزة، نموذجاً يحتذى به في الأمانة والنزاهة، بعدما أعاد أسورة ذهبية ثقيلة تقدر قيمتها بأكثر من 300 ألف جنيه لأصحابها، عقب العثور عليها داخل مقر عمله.

تعود التفاصيل الواقعة إلى ملاحظة الموظف وجود الأسورة الذهبية أثناء أداء مهام عمله اليومية؛ وعلى الفور قام بالتحفظ عليها وإبلاغ إدارة الفرع وتسليمها رسمياً للمتابعة، حتى تم التواصل مع أصحابها والتأكد من ملكيتهم لها وتسليمها إليهم وسط أجواء من الامتنان والتقدير، حيث قدم أصحاب المفقودات خالص الشكر للموظف على أمانته وخلقه النبيل.

وقررت إدارة السلسلة الغذائية، وفاء لجهود الموظف وتجسيده لقيم المؤسسة، تكريم الموظف أشرف محمد سامي ومنحه لقب "الموظف المثالي"، إشادة بسلوكه المشرف وحرصه على إعلاء قيم الأمانة والمواطنة الصالحة داخل بيئة العمل.

محافظة الجيزة موظف مثالي أسورة ذهبية سلسلة غذائية

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