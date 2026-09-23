صندوق مكتبات مصر العامة يوسع نطاق خدماته الثقافية إلى 22 محافظة

يواصل صندوق مكتبات مصر العامة، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، جهوده في دعم وتطوير منظومة المكتبات العامة بمختلف محافظات مصر، من خلال إتاحة المعرفة والثقافة للمواطنين، وتوسيع نطاق الخدمات الثقافية والمعرفية، وتعزيز دور المكتبات باعتبارها مراكز للقراءة والتعلم وتنمية المهارات وترسيخ الوعي والانتماء.



ويدير صندوق مكتبات مصر العامة السفير رضا الطايفي، الذي يتابع جهود تطوير منظومة المكتبات ودعم الخدمات المقدمة للجمهور، في إطار رؤية تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين، والوصول بالخدمة الثقافية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، خاصة الأطفال والنشء والشباب.



وشهدت منظومة مكتبات مصر العامة توسعًا ملحوظًا منذ عام 2014، حيث تم إنشاء 24 مكتبة جديدة بعد هذا التاريخ، فضلًا عن إنشاء ورفع كفاءة 26 مكتبة متنقلة، بتمويل كامل من الخطط الاستثمارية السنوية لصندوق مكتبات مصر العامة، بما يعكس اهتمام الصندوق بالاستثمار في البنية الثقافية وتوسيع نطاق انتشار المكتبات العامة.



ويأتي هذا التوسع في إطار توجه يستهدف نشر مكتبات مصر العامة في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث وصلت المنظومة حتى الآن إلى 22 محافظة، بما يجسد مفهوم العدالة الثقافية، ويعزز إتاحة الخدمات المعرفية والثقافية للمواطنين في مختلف المحافظات والمناطق، وعدم قصرها على المراكز الحضرية الكبرى.



وفي إطار خطط التوسع خلال الفترة المقبلة، يستعد الصندوق لافتتاح عدد من الفروع الجديدة لمكتبات مصر العامة خلال الأشهر القادمة، من بينها مكتبة مصر العامة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، ومكتبة مصر العامة بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، ومكتبة مصر العامة بالعمرانية بمحافظة الجيزة، ومكتبة مصر العامة بسيدي عبد الرحمن بمحافظة مطروح، إلى جانب أربع مكتبات أخرى تحت الإنشاء في العريش، والسويس، وبني سويف، والواحات الداخلة، بما يدعم استمرار انتشار منظومة المكتبات وتوسيع نطاق خدماتها الثقافية والمعرفية.



وتكتسب المكتبات أهمية خاصة باعتبارها مساحات تتيح للنشء والشباب فرصًا للتعلم والاطلاع واكتساب المهارات، إلى جانب ممارسة الأنشطة الثقافية والفنية، والمشاركة في البرامج التي تسهم في اكتشاف المواهب وتنمية القدرات.



كما يمثل انتشار المكتبات في المحافظات وسيلة لتعزيز ثوابت وركائز الانتماء والهوية المصرية، من خلال ما تقدمه من محتوى معرفي وثقافي وبرامج وأنشطة تستهدف الأطفال والشباب، وتفتح أمامهم المجال للتعرف على تاريخ مصر وتراثها وإبداعها، والتفاعل مع الثقافة والمعرفة بصورة مباشرة.



وتعود بداية مبادرة تعميم نموذج مكتبات مصر العامة إلى عام 2000، بالتعاون مع المحافظات لإنشاء مكتبات عامة وفق معايير فنية محددة، ثم صدر القرار الجمهوري رقم 49 لسنة 2006 لتنظيم المنظومة وإنشاء صندوق مكتبات مصر العامة، الذي بدأ عمله فعليًا عام 2007.



ولا يقتصر دور الصندوق على إنشاء المكتبات، وإنما يمتد إلى دعم استدامة خدماتها وتطويرها ورفع كفاءتها، من خلال توفير المقتنيات الورقية والإلكترونية، والأجهزة والتكنولوجيا، والمساهمة في تطوير البنية التحتية، وإنشاء معامل اللغات والحاسب الآلي، وتمويل الأنشطة الثقافية، إلى جانب تدريب العاملين ورفع قدراتهم، وتوفير متطلبات خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.



وتقدم مكتبات مصر العامة خدمات وبرامج متنوعة تتجاوز إتاحة الكتب والقراءة، لتشمل الأنشطة التعليمية والثقافية والفنية، ودورات اللغات والحاسب الآلي، وورش تنمية المهارات، وبرامج الأطفال والشباب، واكتشاف المواهب، بما يجعل المكتبة مساحة متكاملة للتعلم وتنمية القدرات وبناء الوعي.



وتأتي المكتبات المتنقلة ضمن أدوات الصندوق للوصول بالخدمة الثقافية والمعرفية إلى المناطق التي لا تتوافر بها مكتبات ثابتة، حيث تقدم خدمات إعارة الكتب، والأنشطة الثقافية والفنية، والبرامج التوعوية والتدريبية، بما يوسع قاعدة المستفيدين ويعزز وصول المعرفة إلى مختلف الفئات.



ويؤكد صندوق مكتبات مصر العامة أن الاستثمار في المكتبات يمثل استثمارًا في الإنسان، وأن إتاحة الثقافة والمعرفة في مختلف المحافظات تعد أحد المسارات المهمة لدعم التنمية وبناء الوعي، وترسيخ قيم الانتماء والهوية المصرية، خاصة بين الأجيال الجديدة.



وتواصل منظومة مكتبات مصر العامة جهودها لتطوير خدماتها وتوسيع نطاقها، بما يعزز حضور المكتبة العامة داخل المجتمع، ويجعلها مركزًا للمعرفة والتعلم والثقافة وتنمية المهارات، وأحد الأدوات الداعمة لتحقيق العدالة الثقافية وإتاحة المعرفة أمام المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.