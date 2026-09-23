وفد شباب المحافظات في جولة سياحية على هامش مؤتمر الهوية الوطنية

أجرى اللواء خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، جولة سياحية مع وفد الشباب والطلاب المشاركين في مؤتمر الهوية الوطنية القادمين من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في جولة ميدانية وسياحية موسعة شملت الممشى السياحي لقلعة قايتباي التاريخية ومنطقة الأنفوشي العريقة.

تقديم عروض استعراضية وفنية تراثية



واستهلت الفعاليات بزيارة الممشى السياحي بقلعة قايتباي، حيث اطلع الوفد الشبابي على المعالم الحضارية والتاريخية العريقة التي تحمل هُوية المدينة وتاريخها الممتد، وتخللت الاستقبال أجواء احتفالية مبهجة شهدت تقديم عروض استعراضية وفنية تراثية قدمها نخبة من الشباب والأطفال الإسكندرانية، والتي جسدت روح الأصالة والكرم السكندري في الترحيب بضيوف الثغر من كافة ربوع الوطن.





وخلال الجولة، رحب محافظ الإسكندرية بشباب مصر المشاركين في المؤتمر، مؤكداً حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم للشباب وإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على معالم الإسكندرية التاريخية والثقافية، بما يعزز قيم الانتماء والوعي الوطني لديهم، ويخلق جسوراً من التواصل الفعال بين أبناء المحافظات المختلفة.

جاءت الجولة بحضور الدكتورة أميرة يسن هيكل، نائب محافظ الإسكندرية، ومحمد صلاح السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمود عيسى، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية، ولفيف من الشخصيات العامة والإعلاميين.