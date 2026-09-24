محلل سياسي بريطاني: الأمم المتحدة تحولت إلى غرفة سياسية

كشف باباك أماميان، المحلل السياسي وعضو حزب المحافظين البريطاني، عما تتوقعه بريطانيا من اللقاء المرتقب بين رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك على حضور بريطانيا في الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا إن الهدف الأساسي من إنشاء الأمم المتحدة كان تحقيق الرفاه والسلام، إلا أنه يرى أن المنظمة لم تعد تحقق هذا الهدف بالشكل الكافي.

وأضاف خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن الأمم المتحدة تحولت إلى «غرفة سياسية»، مشيرًا إلى أن تسييس المنظمة يؤدي إى تحويل النزاعات المختلفة إلى أزمات كبيرة.

واستشهد أماميان بعدد من الملفات، من بينها قضية التغير المناخي والأزمة الأوكرانية، معتبرًا أن الأمم المتحدة تعاملت معها باعتبارها أزمات، بدلًا من أن تنجح في التوصل إلى تسويات أو اتفاقيات سلام.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاوض على ثماني اتفاقيات سلام، معتبرًا أن التفاوض على مثل هذه الاتفاقيات كان يفترض أن يكون من الأدوار الأساسية للأمم المتحدة.

وفي ما يتعلق بالموقف البريطاني، قال أماميان إن رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام ينتمي إلى تيار يساري، وقد يكون أقرب إلى مواقف القوى اليسارية، لكنه أشار إلى أن المشهد الدولي، بحسب رؤيته، بات منقسمًا إلى مجموعتين.