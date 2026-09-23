جامعة المنصورة تشارك في إطلاق وتسليم أول روبوت صناعي مصري بأيادٍ وعقول مصرية

شاركت جامعة المنصورة، من خلال كلية الهندسة، في مراسم إطلاق وتسليم أول روبوت صناعي مصري، جرى تطويره بأيادٍ وعقول مصرية وتكنولوجيا محلية.

وذلك بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسيد أيمن البياع، مساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والدكتور شريف مسعود، عميد كلية الهندسة بجامعة المنصورة، والمهندس محمود السعيد، الرئيس التنفيذي لشركة «رائد بوتس»، والمهندس علي أبو زيد، الرئيس التنفيذي لشركة «كيوبي».

وشهدت مراسم الإطلاق توقيع 3 بروتوكولات تعاون، من بينها بروتوكول بين كلية الهندسة بجامعة المنصورة وشركة «رائد بوتس»، لتوريد روبوتات تعليمية للطلاب لأغراض البحث والتدريب، بما يعزز الجانب التطبيقي في العملية التعليمية، ويربط الدراسة الأكاديمية بالتطورات المتسارعة في مجالات الروبوتات والأتمتة الصناعية واحتياجات سوق العمل.

ويأتي البروتوكول في إطار توجه كلية الهندسة نحو توسيع شراكاتها مع المؤسسات والشركات العاملة في المجالات الصناعية والتكنولوجية، وتوفير بيئة تعليمية وبحثية تتيح للطلاب التعامل بصورة عملية مع التقنيات الحديثة، وتنمية مهاراتهم في مجالات ترتبط بصورة مباشرة بمستقبل الصناعة.

وأكد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أن إطلاق أول روبوت صناعي مصري يمثل نموذجًا مشرفًا لقدرة العقول المصرية على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، وتحويل المعرفة والابتكار إلى تطبيقات ومنتجات ذات قيمة، بما يتسق مع توجهات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030، ويدعم جهود توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي ومسيرة التنمية الوطنية.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يأتي في سياق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، التي تركز على تعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، مؤكدًا أن التطور المتسارع الذي يشهده العالم في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة يتطلب تكاملًا أكبر بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصناعي، لإعداد كوادر قادرة على المنافسة والمشاركة في تطوير التكنولوجيا، وليس فقط استخدامها.

وأعرب رئيس جامعة المنصورة عن اعتزازه بمشاركة كلية الهندسة في هذا الإنجاز، مؤكدًا أن بروتوكول التعاون يمثل خطوة مهمة نحو إتاحة فرص نوعية للطلاب في مجالات التدريب والبحث والتطبيق العملي، بما يسهم في بناء قدرات وطنية قادرة على الابتكار، وتحويل مخرجات التعليم والبحث العلمي إلى حلول تخدم الاقتصاد الوطني وتواكب متطلبات المستقبل.

و أكد الدكتور شريف مسعود، عميد كلية الهندسة بجامعة المنصورة، أن التعاون يمثل خطوة مهمة لتعزيز الجانب التطبيقي في منظومة التعليم الهندسي، وإتاحة فرص أمام الطلاب للتعرف على أحدث تطبيقات الروبوتات والأتمتة الصناعية والتعامل معها بصورة عملية، بما يربط الدراسة الأكاديمية بالتطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الصناعة.

وأشار إلى أن توفير روبوتات تعليمية لأغراض البحث والتدريب يفتح مجالات أوسع أمام الطلاب والباحثين لتطوير مهاراتهم وتنفيذ مشروعات تطبيقية، مؤكدًا حرص الكلية على توسيع التعاون مع القطاع الصناعي والتكنولوجي، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركة في تطوير التكنولوجيا ودعم خطط التنمية.

وخلال مراسم الإطلاق، استعرض فريق العمل تجربة تشغيل للروبوت، مع تقديم شرح حول آلية عمله ومميزاته ونسبة المكون المحلي به، والتي تبلغ حاليًا 80%، مع استهداف الوصول بها إلى 90% خلال الفترة المقبلة بعد تصنيع الموتور محليًا.

ويعكس بروتوكول التعاون بين كلية الهندسة وشركة «رائد بوتس» توجهًا نحو تعزيز التكامل بين التعليم والبحث العلمي واحتياجات الصناعة، ونقل الخبرات والتطبيقات التكنولوجية إلى البيئة الأكاديمية، بما يتيح للطلاب فرصًا أوسع للتدريب والمشاركة في مشروعات تطبيقية، ويدعم جهود إعداد كوادر مؤهلة لمتطلبات التحول الصناعي والتكنولوجي.