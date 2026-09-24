قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كان مصدر إزعاج.. فيرجسون يعترف بخطورة محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد
رئيس الوزراء: كلمة مصر أمام الأمم المتحدة تؤكد ثوابتنا تجاه القضية الفلسطينية
باحث سياسي: الإعلان عن خطة تعافي غزة في الأمم المتحدة يحمل دلالة سياسية
مدبولي: العالم يقدر دور مصر والرئيس السيسي في حل أزمات الشرق الأوسط
تهديدات صاروخية.. دوي 10 انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف
واشنطن: الهدنة المقترحة بين روسيا وأوكرانيا مؤقتة ومحدودة بقطاع الطاقة
هل هناك زيادة قادمة في أسعار البنزين؟ .. رد حاسم من خبير اقتصادي
سحب رعدية تقترب من الحدود المصرية.. الأرصاد تكشف عن أمطار محتملة خلال ساعات
مش علشان بيلعب في الأهلي هنسكت.. لاعب سلة القناة ينفي الصلح مع عمرو زهران
مأساة في القليوبية.. وفاة شاب فجأة وشقيقته تلحق به بعد رؤية جثمانه
الوزراء: القضية الفلسطينية صلب مشاكل الشرق الأوسط.. وأي حلول مؤقتة لن تثمر عن الاستقرار
مدبولي: الرئيس السيسي يوجه رسالة تقدير لجوتيريش ويدعوه لزيارة القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

احذر التدخين داخل المصالح الحكومية.. القانون يحدد الغرامة

التدخين
التدخين
حسن رضوان

حذر قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 52 لسنة 1981 وتعديلاته، التدخين بكافة صوره داخل عدد من الأماكن والمنشآت العامة، من بينها المصالح الحكومية والمنشآت الصحية والتعليمية، إلى جانب الأندية الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب.

وألزم القانون المسؤول عن الأماكن التي يسري عليها الحظر باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التدخين داخلها، مع توقيع عقوبات حال الإخلال بهذا الالتزام.

منع التدخين في الأماكن العامة المغلقة

وبحسب نصوص القانون وتعديلاته، تصل الغرامة المقررة على المسؤول عن المنشأة حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة إلى ما بين ألف و20 ألف جنيه.

كما حدد القانون غرامة على المدخن في الحالات التي يشملها الحظر، وتختلف العقوبة بحسب المكان والحالة المنصوص عليها قانونًا.

ويأتي هذا الحظر في إطار التشريعات المنظمة للوقاية من أضرار التدخين والحد من التعرض لدخان التبغ في الأماكن العامة، حيث خضع القانون رقم 52 لسنة 1981 لعدد من التعديلات، من بينها القانونان رقما 85 لسنة 2002 و154 لسنة 2007.

أضرار التدخين المنشآت العامة المصالح الحكومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الدولة

قرار عاجل من المحكمة في دعوى وقف قبول الأجانب واللاجئين بالجامعات الحكومية

حالة الطقس غدًا الخميس.. أمطار رعدية ورياح و33 درجة بالقاهرة

حالة الطقس غدًا الخميس.. أمطار رعدية ورياح ودرجة الحرارة 33 بالقاهرة

طلاب مدرسة دهشور الثانوية

طلاب مدرسة دهشور الثانوية يستغيثون: المدير طردنا وشتمنا عشان ما اخترناش البكالوريا

صورة أرشيفية

بعد نشر الواقعة بصدى البلد|تحقيق وجزاءات لمعلمة ومديرة مدرسة بعد تشويه شعر تلميذ ببني سويف

الرئيس السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين رؤساء 8 محاكم استئناف

صورة أرشيفية

إحالة مدير مدرسة “حادث سقوط المروحة” للتحقيق..ونقل الطالبة المصابة لمستشفى الجلاء

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

الدولار يواصل التراجع في البنوك بمنتصف تعاملات اليوم .. وهذا سعره الآن

المستشار أحمد علي الزند وزير العدل الأسبق

نجل أحمد الزند يطلب الدعاء لوالده بعد تدهور حالته الصحية

ترشيحاتنا

مستشفي بني سويف الجامعي

فريق جراحة القلب بمستشفيات جامعة بني سويف ينقذ حياة مريضة حامل وجنينها

احتفالية اليوم السعودي

محافظ الإسكندرية يشارك في احتفالية القنصلية السعودية باليوم الوطني

جانب من الحدث

موجز اخبار الوادي الجديد| المحافظ تتفقد أعمال إنشاء أحدث مصنع لتعبئة وتغليف التمور.. وتبحث تعزيز إمكانيات المستشفى الجامعي

بالصور

بملابس كاجوال.. زوجة خالد عليش تخطف الأنظار رفقته

.زوجة خالد عليش تخطف الانظار رفقته
.زوجة خالد عليش تخطف الانظار رفقته
.زوجة خالد عليش تخطف الانظار رفقته

تحت المليون.. أفضل 5 سيارات أوتوماتيك " زيرو"

سيارات أوتوماتيك
سيارات أوتوماتيك
سيارات أوتوماتيك

أطعمة تزيد من كثافة العظام .. اكتشفها

أطعمة تزيد من كثافة عظامك
أطعمة تزيد من كثافة عظامك
أطعمة تزيد من كثافة عظامك

تسلا تعيد "رودستر" إلى الواجهة.. سيارة خارقة بعد 6 سنوات من التأجيل

تسلا رودستر
تسلا رودستر
تسلا رودستر

فيديو

صابرين النجيلي

دياب يطرح أغنيته الجديدة "امسك حرامي" بالتعاون مع صابرين النجيلي.. شاهد

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد