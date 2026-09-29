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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

فيروس غامض وغريب.. ما علاج فيروس إبشتاين-بار وطرق الوقاية وهل يحتاج للعزل؟

فيروس إبشتاين-بار
فيروس إبشتاين-بار
اسماء محمد

علاج فيروس ابشتاين بار يخفي الأعراض ولاينهى المرض 

الوقاية تكمن من الحماية من التواصل مع المصابين

يعد فيروس ابشتاين بار من الأمراض الغامضة بالنسبة لعدد كبير من الأشخاص فهو يسبب أعراض تشبه الانفلونزا والطفح الجلدي لذا من المهم التوعية به .

كما أنه من الأمراض شديدة العدوى وتنتقل عن طريق اللعاب والعلاقة الزوجية وهو مرض مزمن يستمر مدى الحياة ولكن من الممكن أن تختفي أعراضه ويعيش الإنسان حياة طبيعية ولكن يظل الفيروس خاملا في الجسم إلا أن يتم تحفيزه مرة أخرى.

علاج فيروس ابشتاين بار 

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك فلا يوجد علاج نهائي لفيروس إبشتاين-بار حيث يُعالج المرض أعراض الفيروس، وتختفي الأعراض عادةً بعد أسبوعين إلى أربعة أسابيع.

بمجرد الإصابة بالفيروس، يبقى في الجسم في حالة خمول، مما يعني أنه قد ينشط مجدداً إذا حفزه الجسم نتيجةً للتوتر أو ضعف جهاز المناعة وقد تظهر الأعراض مرة أخرى إذا أعاد الجسم تنشيط الفيروس.

العزل مهم


إذا كنت تعاني من أعراض فيروس إبشتاين-بار أو كنت مصابًا بكثرة الوحيدات العدوائية، فيجب عليك تجنب المدرسة أو العمل أو حضور الأحداث التي تكون فيها على اتصال وثيق بالآخرين لأن هذه الحالة شديدة العدوى.

سينصحك الطبيب بالبقاء في المنزل حتى تشعر بتحسن وتبدأ الأعراض بالتلاشي وقد تستمر بعض الأعراض، مثل التعب، لعدة أسابيع بعد زوال الأعراض الأخرى.

 الوقاية من فيروس إبشتاين-بار


يمكنك اتخاذ خطوات لتقليل المخاطر والوقاية من فيروس ابشتاين بار عن طريق مايلي:

عدم مشاركة الطعام أو الشراب مع شخص مصاب بالفيروس.
 

عدم تقبيل شخص مصاب بالفيروس.
 

عدم مشاركة فرشاة الأسنان مع شخص مصاب بفيروس ابشتاين بار.
 

استخدام وسائل الحماية عند ممارسة الجنس مع شخص مصاب بفيروس ابشتاين بار.
 

غسل اليدين بعد لمس شيء عليه لعاب وعدم وضع اليدين بالقرب من الفم بعد لمس شيء عليه لعاب أو سيلان لعاب.

فيروس إبشتاين بار علاج فيروس إبشتاين بار ضعف جهاز المناعة الوقاية من فيروس إبشتاين بار التعب

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