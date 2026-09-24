الحوثيون يعلنون استهداف تحشيدات سعودية بعشرات الصواريخ والمسيرات في جيزان

أكد المتحدث بإسم قوات الحوثي يحيى سريع، تنفيذ عملية استباقية واسعة استهدفت تحشيدات سعودية بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة في الطوال بجيزان.

وقال المتحدث بإسم قوات الحوثي المتمركزة في اليمن، إن العملية استهدفت غرف العمليات والقيادة والسيطرة ومخازن الأسلحة ومواقع مهمة أخرى، إلى جانب مواقع ومنصات إطلاق الصواريخ في معسكر الدغارير في جيزان.

وأوضح سريع أن الاستهداف طال عدداً من المعسكرات التابعة للسعودية في منطقة جيزان وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة، زاعما أن العملية أدت إلى تدمير وإحراق عدد من مخازن أسلحة تابعة للسعودية.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلنت القوات الحكومية اليمنية إسقاط طائرة مسيرة تابعة للحوثيين في سماء مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز.

وتواصل القوات المسلحة اليمنية خوض معارك ضارية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في مختلف جبهات القتال بمحافظة تعز، بإسناد مباشر من الطيران الحربي.