قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار جمهوري بتعيين تامر مدكور رئيسًا للهيئة العامة للتأمين الصحي
أمين الجامعة العربية: يجب العمل على إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان والضم والتهجير
عايزة مشاهدات وفلوس.. القبض على صانعة محتوى في التجمع
شي: زيارتي لأمريكا من أجل الصداقة والتعاون ورفاهية شعبي البلدين
استقرار أسعار الذهب مساء اليوم.. وعيار 21 عند هذا المستوى
«الأرصاد» تعلن تفاصيل الطقس غدا.. أمطار متفرقة واضطراب بالملاحة البحرية
الإمارات تعلق رحلات شركات الطيران الإيرانية حتى إشعار آخر
وزير الخارجية: لا بديل عن السلطة الفلسطينية للقيام بدورها في غزة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية
قائمة المنقولات تقليد من الشريعة اليهودية.. أزهري يعلن مفاجأة عن المشكلات الأسرية
خالد الجندي: الاحتكام إلى القانون يمنع ضياع الحقوق أو التلاعب بها.. فيديو
وزير الخارجية: مصر ترفض بشكل كامل كل الخطط والسياسات المعلنة لتهجير الفلسطينيين
طرح البرومو الرسمي لفيلم «مطلوب عائليًا» لـ كريم عبد العزيز وياسمين صبري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحوثيون يعلنون استهداف تحشيدات سعودية بعشرات الصواريخ والمسيرات في جيزان

هجوم صاروخي
هجوم صاروخي
القسم الخارجي

أكد المتحدث بإسم قوات الحوثي يحيى سريع، تنفيذ عملية استباقية واسعة استهدفت تحشيدات سعودية بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة في الطوال بجيزان.

وقال المتحدث بإسم قوات الحوثي المتمركزة في اليمن، إن العملية استهدفت غرف العمليات والقيادة والسيطرة ومخازن الأسلحة ومواقع مهمة أخرى، إلى جانب مواقع ومنصات إطلاق الصواريخ في معسكر الدغارير في جيزان.

وأوضح سريع أن الاستهداف طال عدداً من المعسكرات التابعة للسعودية في منطقة جيزان وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة، زاعما أن العملية أدت إلى تدمير وإحراق عدد من مخازن أسلحة تابعة للسعودية.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلنت القوات الحكومية اليمنية إسقاط طائرة مسيرة تابعة للحوثيين في سماء مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز.

وتواصل القوات المسلحة اليمنية خوض معارك ضارية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في مختلف جبهات القتال بمحافظة تعز، بإسناد مباشر من الطيران الحربي.

عشرات الصواريخ والمسيرات الحوثيون القوات السعودية في جيزان يحيى سريع قوات الحوثي المتمركزة في اليمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. اعرف أسعار البنزين اليوم الخميس رسمياً

صورة أرشيفية

في ثاني أسبوع دراسة| المدارس تبحث عن معلمين لسد العجز..وتفتح باب"التعاقد بالحصة"

سعر الذهب

1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

قطع المياه

قطع المياه عن شوارع العروبة و الإخلاص من شارع عثمان محرم حتى محور عمرو بن العاص

المتهمين

5 شباب سودانيين.. ننفرد بنص التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بالطوابق

دينا عزت

في تطور جديد.. دينا عزت تصل إلى الطب الشرعي بشأن واقعة مدينة نصر

المتهم

قتل سيدة وأصاب 4 آخرين.. تفاصيل مثيرة في القبض على مرتدي النقاب بقنا

عداد الكهرباء

تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء أبو كارت

ترشيحاتنا

تحديث بطاقات التموين 2026

تحديث بطاقات التموين 2026.. شروط إضافة المواليد الجدد والفئات المستحقة

الحج السياحي

كم تبلغ تكلفة الحج السياحي هذا العام؟ قائمة الأسعار الكاملة لبرامج البري والاقتصادي والمخيمات

برامج العمرة

التكاليف الاقتصادية والـ VIP.. أسعار برامج العمرة 2026 وخطوات الحجز وموعد السفر

بالصور

ألم القدم أثناء الراحة.. علامة تحذيرية لمرض شرياني خطير قد يهدد الأطراف

ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟
ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟
ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟

فيديو

ياباني يبحث عن زوجته

763 غطسة بحثًا عن زوجته.. رجل يواصل الغوص 15 عامًا

أزمات رمضان صبحي

من إيقاف رياضي إلى حكم قضائي.. أزمات متتالية في حياة رمضان صبحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد