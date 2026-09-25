سعد سمير: طول عمرنا بنعتمد على العناصر المحلية في المنتخب وبنحقق إنجازات

أكد سعد سمير، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الدوري المصري كان دائمًا مصدرًا أساسيًا للعناصر التي تمثل منتخب مصر، مشيرًا إلى أن الفراعنة يعتمدون بشكل أكبر على اللاعبين المحليين، في ظل قلة عدد المحترفين المصريين في الخارج.

وقال سعد سمير في تصريحات تلفزيونية: "طول عمر الدوري المصري هو اللي بيفرز عناصر المنتخب، وطول عمر المنتخب قايم على اللاعيبة المحلية، من النوادر إن يكون عندنا محترفين كتير، دايمًا المحترفين قليلين، وبنعتمد على العناصر المحلية أكتر، وبنحقق بيهم بطولات وإنجازات".

وتأتي تصريحات سعد سمير في الوقت الذي تشهد فيه الساحة الرياضية جدلًا حول اختيارات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بعد استبعاد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي من قائمة الفراعنة لمواجهة أنجولا.

وأوضح حسام حسن أن استبعاد الشناوي جاء لأسباب فنية ولا علاقة له بالإصابة، مشيرًا إلى أن الحارس لم يكن يشارك مع ناديه خلال فترة سابقة، قبل أن يستعيد مستواه ويعود للمشاركة مع الأهلي.

وكان حسام حسن قد استخدم كلمة «منتهي» خلال حديثه عن الشناوي واختياراته لقائمة منتخب مصر، وهو ما فتح باب الجدل حول التصريح، قبل أن يؤكد المدير الفني للفراعنة أنه سيكشف المقصود من الكلمة ويوضحها عقب مباراة أنجولا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا في العاشرة مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

ويخوض المنتخب المصري منافسات التصفيات ضمن مجموعة تضم أنجولا وجنوب السودان ومالاوي، حيث يلتقي الفراعنة مع منتخب جنوب السودان يوم 29 سبتمبر الجاري في الجولة الثانية.

ومن المقرر أن تستضيف كينيا وأوغندا وتنزانيا نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027، خلال الفترة من 19 يونيو وحتى 17 يوليو 2027.