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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

فاتح القشرة أم أحمر داكن.. أي أنواع الرمان أفضل للصحة؟

الرمان
الرمان
نهى هجرس

الرمان ، تلك الفاكهة الأسطورية المتلألئة، كنزٌ من العناصر الغذائية والنكهات، لكن : كيف نختار رمانةً جيدة؟ إن البحث عن الرمانة المثالية، تلك الناضجة، الغنية بالعصارة، ذات المذاق الحلو والحامض .

الدليل الأمثل لاختيار الرمان الناضج

لا يعتمد اختيار الرمان الجيد على الحظ، بل على معرفة العلامات التي يجب البحث عنها، على عكس بعض الفواكه، لا يستمر الرمان في النضج بشكل ملحوظ بعد قطفه، مما يجعل اختيار ثمرة ناضجة في المتجر أمرًا بالغ الأهمية، الرمان الناضج يكون غنيًا بالعصير الحلو والحامض، بينما يكون الرمان غير الناضج قاسيًا وحامضًا، أما الرمان الناضج جدًا فقد يكون متخمرًا وطريًا، باستخدام حواس متعددة - البصر واللمس والسمع - يمكنك تقييم جودة الثمرة بدقة قبل شرائها.

الفحص البصري، ما الذي يجب البحث عنه؟

الخطوة الأولى في تقييمك هي الفحص البصري الدقيق، يمكن لعينيك أن تخبرك بالكثير عما يحدث داخل الثمرة.

اللون والدرجة اللونية

يختلف لون قشرة الرمان الناضج باختلاف الصنف، ولكن بشكل عام، يُفضل اختيار لون غني ومتجانس، بالنسبة للأصناف الأكثر شيوعًا، يكون هذا اللون أحمر داكنًا أو قرمزيًا، المهم هو أن يكون اللون زاهيًا، وليس باهتًا أو مائلًا للخضرة (وهي علامة على عدم النضج)، تجنب الثمار ذات الندوب البنية الكثيرة، ولكن لاحظ أن بعض البقع الخفيفة والجلدية طبيعية ولا تؤثر على الحبوب الداخلية

ملمس الجلد

اضغط برفق على القشرة، يجب أن تكون متماسكة ومشدودة، ذات ملمس جلدي، لا ينبغي أن تنثني بسهولة تحت الضغط، إذا كانت طرية أو شعرت ببقع طرية، فمن المحتمل أنها ناضجة أكثر من اللازم وبدأت تتعفن من الداخل، في المقابل، إذا كانت صلبة كالصخر، فقد لا تكون ناضجة بعد

الرمان الرمان الداكن افضل أنواع الرمان كيفية اختيار الرمان فوائد الرمان

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