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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول من مواجهة موزمبيق والسنغال بتصفيات أمم إفريقيا

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة منتخبي السنغال وموزمبيق بنتيجة 1-1، في إطار منافسات الجولة الأولى من من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

وسجل هدف السنغال نيكولاس جاكسون في الدقيقة 33، بينما سجل هدف موزمبيق جيني كاتامو في الدقيقة 45+2 من انطلاق المباراة.

تشكيل السنغال

أعلن الجهاز الفني لمنتخب السنغال تشكيل فريقه في اللقاء الذي يجمعهما في إطار منافسات الجولة الأولى من من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

تشكيل السنغال

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمي: ديوف

خط الدفاع: موسى - لاميني - ديوف - ساني

خط الوسط: كامارا - جاي - سار

خط الهجوم: عبدالله - دايو - جاكسون

موعد مباراة السنغال وموزمبيق

بدأ منتخب السنغال رحلته في تصفيات كأس الأمم الأفريقية بمواجهة نظيره موزمبيق اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026 حيث انطلقت صفارة بداية اللقاء في  تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة السنغال وموزمبيق

تُعد شبكة بين سبورتس القطرية المسؤولة عن القنوات الناقلة لمباراة السنغال وموزمبيق في كأس الأمم الأفريقية مباشر ضمن مباريات الجولة الأولى كونها نجحت في الحصول على حقوق نقل مباريات البطولة القارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ قررت الشبكة نقل مباراة أرسنال ضد ويجان اليوم مباشر عبر قناة beIN SPORTS 5.

السنغال وموزمبيق السنغال موزمبيق كأس أمم أفريقيا

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