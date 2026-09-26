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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تواصل فعاليات ماراثون الدراجات ببني سويف تحت شعار «لياقة المصريين»

شباب ورياضة بني سويف
شباب ورياضة بني سويف

واصلت مديرية الشباب والرياضة ببني سويف فعاليات ماراثون الدراجات الهوائية، ضمن المشروع القومي للياقة البدنية «تنشيط الرياضة بالشوارع والميادين»، حيث شهد كورنيش النيل بالمحافظة، أمس الجمعة، استمرار فعاليات الماراثون الأسبوعي وسط مشاركة واسعة وتفاعل من مختلف الفئات العمرية، في إطار جهود نشر ثقافة الممارسة الرياضية وتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة باعتبارها أسلوب حياة.

ونُظمت الفعاليات بالتعاون مع منطقة دراجات بني سويف، تحت رعاية الأستاذ جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وذلك ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للرياضة المجتمعية، الهادفة إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وإتاحة الأنشطة الرياضية للمواطنين في الشوارع والميادين.

وأكد الأستاذ هشام الجبالي مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، أن المديرية تضع على رأس أولوياتها تفعيل المبادرات القومية التي تستهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، مشيرًا إلى أن ماراثون الدراجات أصبح حدثًا أسبوعيًا يجمع أبناء المحافظة في أجواء رياضية وحماسية، بما يسهم في تعزيز الصحة العامة وتشجيع المواطنين على تبني الممارسات الرياضية، تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان.

من جانبه، أوضح الدكتور أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية للرياضة، أن المبادرة تشهد إقبالًا متزايدًا من الجنسين، مشيرًا إلى أن استمرار فعاليات الماراثون يأتي ثمرة للتعاون والتنسيق مع منطقة دراجات بني سويف برئاسة الدكتور محمد عبد المنعم، ونائب المنطقة الأستاذ هاني فتحي، والدكتورة نورهان السيسي، والمدير التنفيذي للمنطقة الأستاذة غادة شحاته.

وأثنى الأستاذ عبد الله سيف مدير إدارة التنمية الرياضية بجهود فريق العمل والتنسيق المستمر بين الأخصائيين والمدربين، مثمنًا دور الكوادر المشاركة في تنفيذ الفعاليات، وهم رحاب جمعة منسق المشروع، وسيد أحمد جابر مدرب، وضياء محمد نجيب مدرب، والدكتور حسن زكريا معاون الرياضة، بما يسهم في انتظام الفعاليات وخروجها بالصورة المطلوبة.

وجرت فعاليات الماراثون بمتابعة الدكتور محمود عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور سامح منصور مدير الإدارة العامة للرياضة المجتمعية، واختُتمت الفعاليات بحضور قيادات منطقة الدراجات وأعضاء مجلس إدارتها، وسط إشادة من المشاركين بحسن التنظيم، وتحول كورنيش النيل إلى ساحة رياضية نابضة بالحيوية، بما يدعم استمرار المبادرات التي تستهدف تشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة وجعلها جزءًا من حياتهم اليومية.

بني سويف شباب ورياضة شباب بني سويف

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