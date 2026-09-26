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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التنمية المحلية والبيئة تنفذ حملة موسعة لحماية الموارد الطبيعية بمحمية وادي الريان

حماية الموارد الطبيعية بمحمية وادي الريان
حماية الموارد الطبيعية بمحمية وادي الريان
حنان توفيق

واصلت وزارة التنمية المحلية والبيئة، من خلال قطاع حماية الطبيعة، جهودها لتعزيز حماية الموارد الطبيعية بمحمية وادي الريان فى محافظة الفيوم، وذلك بالتنسيق الكامل مع الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ الفيوم، وجميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية والبيئة، بالحفاظ على المحميات الطبيعية وصون التنوع البيولوجى، تفعيلاً لقرار تنظيم أعمال الصيد.

وفي هذا الإطار، نفذت الوزارة حملة موسعة داخل نطاق المحمية بقيادة الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية، وبالتنسيق الكامل مع اللواء مجدي الوصيف، سكرتير عام المحافظة، ومديرية أمن الفيوم، وشرطة البيئة والمسطحات، بمشاركة اللواء معمر يونس، نائب مدير عام الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، والعميد إبراهيم شاهين، مدير إدارة شرطة البيئة والمسطحات بالفيوم.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الحملة أسفرت عن تحرير 80 محضرا ومخالفة، تضمنت 31  محضر غزل صيد مخالف بإجمالي 3000 متر، و30 محضر جوبية، و16 محضرا لمراكب صيد مخالفة، بالإضافة إلى تنفيذ 3 إزالات لعشش صيد مخالفة، مع استمرار إجراءات مصادرة المراكب والمضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيالها.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الحملة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، مواصلة جهودها بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة لحماية موارد المحميات الطبيعية والتصدي للممارسات المخالفة.

ووجهت الدكتورة منال عوض بتكثيف الحملات الرقابية والتوعوية بأهمية الالتزام بالقواعد المنظمة لأنشطة الصيد، بما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي واستدامتها للأجيال القادمة.

وقد شارك في أعمال الحملة إدارة محمية وادي الريان، وعدد من قيادات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية أمن الفيوم، ومحميات الفيوم، ومدير إدارة الثروة السمكية بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات.

الموارد الطبيعية لحماية الموارد الطبيعية بمحمية وادي الريان منال عوض وزير التنمية الموارد الطبيعية بمحمية وادي الريان حماية الموارد المحميات الطبيعية

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