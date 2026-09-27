قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على متهمين باستغلال 11 طفلا في أعمال التسول بالجيزة
شريف فتحي يبحث مع «جايكا» تطوير المتحف المصري الكبير وتعزيز التعاون المصري الياباني
في أول زيارة رسمية.. «الوادي الجديد» تستقبل وزير الأوقاف لافتتاح ووضع حجر أساس عددٍ من المساجد والمشروعات الجديدة
معلقًا بالسقف وبه آثار شنـ ـق.. القصة الكاملة للعثور على جـ ـثة شاب داخل منزله بوادي النطرون
برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي .. انطلاق النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين غدًا
اليوم .. انطلاق بطولة أفريقيا لناشئي الريشة الطائرة
السيول تغرق 3 أقاليم ليبية.. جسور تنهار ومدن تتحول إلى مناطق منكوبة| فيديو
ضبط 6 سائقي مدارس يتعاطون مخدر الحشيش وإحالتهم إلى النيابة العامة
قبل انتهاء المُهلة .. الضرائب العقارية تُعلن الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية
حادث كبير قرب قاعدة جوية أمريكية في بريطانيا وإخلاء سكان المنطقة
تأمين النفس من المصائب الفُجائية .. 17 كلمة نبوية يغفل عنها كثيرون
إسبانيا لا تفوز فقط.. 5 أرقام تكشف كيف سقطت إنجلترا في ويمبلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة مكبرة لرفع الإشغالات والمخالفات بمنطقة غرب السكة الحديد بالمراغة

جانب من الحملة
جانب من الحملة
سوهاج _ أنغام الجنايني

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة حملة مكبرة لرفع الإشغالات والمخالفات بمنطقة غرب السكة الحديد بمدينة المراغة، بالتنسيق مع مركز شرطة المراغة، وشرطة المرافق بسوهاج، والتموين والطب البيطري.

وذلك في إطار جهود الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الانضباط بالشارع.

محافظة سوهاج

وأوضح عاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة المراغة، أن الحملة استهدفت رفع كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات التي تعوق حركة المواطنين والمركبات، وأسفرت عن تحرير 13 محضر إشغال جزء من الطريق العام، وضبط 227 مضبوطات متنوعة، وإزالة 215 تندة قماش، و75 لافتة إعلانية غير مرخصة، و55 تندة حديدية غير مرخصة، بالإضافة إلى إزالة 80 مفروشات لبيع الفاكهة والخضروات، و22 كشكاً مخالفاً، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد محافظ سوهاج على ضرورة استمرار وتكثيف الحملات اليومية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، والتعامل الحاسم مع كافة صور الإشغالات والتعديات على الطريق العام، وعدم التهاون في تطبيق القانون على المخالفين، بما يسهم في تحقيق الانضباط بالشارع، والحفاظ على السيولة المرورية، ورفع كفاءة المظهر الحضاري، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة تليق بالمواطنين.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج حملة مرافق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوت في صلاة الفجر

«لا ينكر المختلف فيه».. دار الإفتاء تحذر من الفتنة بسبب القنوت في الفجر

محمد الشناوي

البيان زاد الأزمة .. «شوبير» يكشف المقصود من تصريحات حسام حسن عن محمد الشناوي

رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM

رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM .. تعرّف عليها

مصطفي شوبير

أحمد شوبير يحسم الجدل حول قميص مصطفى شوبير ورقم «1»: لا أزمة مع «الشناوي» .. وهذه هي الحقيقة

محمد صلاح

إعلامي يكشف كواليس مُغادرة محمد صلاح معسكر منتخب مصر: اتفاق مُسبق وغضب من التبديل

دعاء سيدنا محمد قبل النوم

دعاء سيدنا محمد قبل النوم .. داوم عليه يحفظك حيًا ويرحمك ميتًا

التفتيش على العداد

خد بالك ..لايحق لموظف الكهرباء الدخول لمنزلك الا بهذا الشرط

موعد التوقيت الشتوي 2026.. متى تتأخر الساعة 60 دقيقة؟

موعد التوقيت الشتوي 2026 .. متى تتأخر الساعة 60 دقيقة؟

ترشيحاتنا

غلاف الكتاب

«شرح التوراة».. من تراث التفسير العبري إلى العربية في أحدث إصدارات القومي للترجمة

صورة ارشيفية

«سابع سما» يحصد 6 جوائز في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي.. تفاصيل

متهمين

3 أحكام بالإعدام.. جريمة هزت أسيوط بدأت بزيارة وانتهت بمصرع زوجين.. تفاصيل

بالصور

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

فايا يونان
فايا يونان
فايا يونان

جذابة جدًا وجريئة.. شاهد إطلالات نادين نسيب نجيم في حنة صديقتها.. صور

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

بفستان لافت .. داليا البحيري تُثير الجدل بصورها عبر إنستجرام | شاهد

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

لوك مختلف.. مي سليم تستعرض جمالها عبر إنستجرام

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد