حملة مكبرة لرفع الإشغالات والمخالفات بمنطقة غرب السكة الحديد بالمراغة

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة حملة مكبرة لرفع الإشغالات والمخالفات بمنطقة غرب السكة الحديد بمدينة المراغة، بالتنسيق مع مركز شرطة المراغة، وشرطة المرافق بسوهاج، والتموين والطب البيطري.

وذلك في إطار جهود الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الانضباط بالشارع.

محافظة سوهاج

وأوضح عاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة المراغة، أن الحملة استهدفت رفع كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات التي تعوق حركة المواطنين والمركبات، وأسفرت عن تحرير 13 محضر إشغال جزء من الطريق العام، وضبط 227 مضبوطات متنوعة، وإزالة 215 تندة قماش، و75 لافتة إعلانية غير مرخصة، و55 تندة حديدية غير مرخصة، بالإضافة إلى إزالة 80 مفروشات لبيع الفاكهة والخضروات، و22 كشكاً مخالفاً، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد محافظ سوهاج على ضرورة استمرار وتكثيف الحملات اليومية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، والتعامل الحاسم مع كافة صور الإشغالات والتعديات على الطريق العام، وعدم التهاون في تطبيق القانون على المخالفين، بما يسهم في تحقيق الانضباط بالشارع، والحفاظ على السيولة المرورية، ورفع كفاءة المظهر الحضاري، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة تليق بالمواطنين.