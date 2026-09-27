مدير تعليم الإسكندرية يستمع للطلاب ويؤكد: المدرسة مكان لبناء الشخصية

واصل الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأحد، جولاته الميدانية بعدد من مدارس إدارة شرق التعليمية، لمتابعة انتظام الدراسة مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2027، تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم ومحافظ الإسكندرية.

تفاصيل الجولة

وشملت الجولة مدرسة الشهيد محمد أحمد عبده الابتدائية، حيث تابع مدير المديرية انتظام الحصص والجداول والانضباط والكثافات الطلابية، واطمأن على وصول الكتب الدراسية للطلاب، مؤكدًا ضرورة تسليمها دون ربط ذلك بأي إجراءات مالية.

وحرص «أبو زيد» على الدخول إلى الفصول وإجراء حوار مباشر مع الطلاب، استمع خلاله إلى آرائهم وانطباعاتهم عن اليوم الدراسي، ووجّه لهم رسائل تحفيزية بأهمية الانتظام في الحضور والمشاركة داخل الفصل والاستفادة من اليوم الدراسي، مؤكدًا أن المدرسة ليست مجرد مكان لتلقي الدروس، وإنما بيئة متكاملة لبناء الشخصية واكتشاف المواهب وتنمية المهارات.

كما تفقد التجهيزات والإمكانات المتاحة بالمدرسة، موجّهًا بحسن استثمارها في دعم الأنشطة واكتشاف مواهب الطلاب وتشجيعهم على القراءة والبحث والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.

وأكد مدير المديرية أن المعلم شريك أساسي في نجاح العملية التعليمية، مشددًا على أهمية دعم المعلمين وتوظيف أساليب التعلم الحديثة، إلى جانب الالتزام بقواعد الحضور والانضباط المدرسي.

وشدد «أبو زيد» على استمرار جولاته الميدانية بمختلف مدارس الإسكندرية، للاستماع إلى صوت الميدان ورصد الاحتياجات والتحديات على أرض الواقع، والعمل على تذليل أي معوقات، بما يدعم استقرار الدراسة ويوفر بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب.