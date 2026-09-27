رئيس الضرائب العقارية: الضغط على التطبيق سبب مشكلات فنية.. ونقترب من 2.5 مليون طلب تسجيل

أكد رامي يوسف، مساعد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن الضغط الكبير على التطبيق الإلكتروني للضريبة العقارية ساهم بشكل واضح في حدوث بعض المشكلات الفنية، مؤكدًا أن فرق العمل تواصل جهودها لإصلاحها وتحسين أداء التطبيق.

وقال يوسف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن منظومة الضريبة العقارية تتضمن تخفيضًا بنسبة 25% للمواطنين الملتزمين، مشيرًا إلى أهمية قيام المواطنين بالإبلاغ عن الوحدات العقارية وتسجيل بياناتها، حتى تتمكن المصلحة من تحديد القيمة التقديرية للعقار ومعرفة ما إذا كانت تتجاوز حد الإعفاء البالغ 8 ملايين جنيه أم لا.

المصلحة تستهدف الوصول إلى نحو 10 ملايين طلب لتسجيل العقارات

وتابع رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن المصلحة تستهدف الوصول إلى نحو 10 ملايين طلب لتسجيل العقارات، مؤكدا أن عدد الطلبات المسجلة حتى الآن يقترب من مليونين ونصف المليون طلب.