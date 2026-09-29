ضبط المتهمين بالتعدي على شخص بالضرب في المرج.. وهذه عقوبتهما

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من شخصين لقيامهما بالتعدى على نجلها بالضرب وإحداث إصابته وسرقة هاتفه المحمول بأحد الشوارع بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليه (مصاب بكدمات بالوجه - مقيم بمحافظة القليوبية) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 21 / الجارى حال سيره بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المرج حدث مشادة كلامية بينه وشقيقين لخلافات سابقة بينهم حول المصاهرة ، تطورت لمشاجرة تعديا خلالها عليه بالضرب محدثان إصابته المنوه عنها.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهما (مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الضرب

وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

وكانت قد كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على إحدى السيدات بالضرب بالمنوفية .

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 5 سبتمبر تبلغ لمركز شرطة أشمون من (ربة منزل "مصابة بخدوش متفرقة"- مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليها بالضرب لخلافات بينهما حول الجيرة الزراعية .

أمكن ضبط المشكو فى حقه "الظاهر بمقطع الفيديو" (مزارع – مقيم بدائرة المركز)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .